Dijital operasyonların sınandığı bu süreçte, açıklanan verilere göre Kasım 2025 döneminde 13 milyonun üzerinde e-fatura kesildi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yaklaşık 10 milyon olarak kaydedilmişti.

Bu karşılaştırma, aynı işletme grubunun bir yıl içinde e-ticaret hacmini yaklaşık yüzde 30 oranında büyüttüğünü ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, özellikle yoğun kampanya dönemlerinde dijital altyapısını güçlendiren işletmelerin süreci çok daha verimli yönettiği görüşünde birleşiyor.

Uzmanlar, manuel süreçlerle bu yoğunluğun yönetilmesinin artık mümkün olmadığını belirterek, dijitalleşmiş yapıya sahip işletmelerin sipariş yönetimi, stok takibi, faturalandırma ve entegrasyon gibi kritik adımları sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Buna karşılık, eski sistemler kullanan ya da dijital altyapısı yetersiz olan işletmelerin stok, tedarik, kargo ve iade süreçlerinde ciddi aksaklıklar yaşadığı belirtiliyor.

Kampanya dönemlerinin sadece satış hacmini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda işletmeler üzerinde nakit akışı baskısı da oluşturduğu vurgulanıyor. Bu nedenle ödeme döngüsünü doğru planlayan, tedarik zincirini buna göre yöneten firmaların yoğun dönemi daha rahat atlattığı ifade ediliyor.

Sektörde öne çıkan bir diğer unsur ise marka değeri oldu. Kendi markasına yatırım yapan, sosyal medya ve sadakat kanallarını güçlendiren işletmelerin kampanya dönemlerinde çok daha dirençli olduğu, müşteriye doğrudan ulaşabilen yapıların kontrolü elinde tuttuğu belirtiliyor.

Kasım ayına ilişkin veriler, Türkiye'nin dijital ticarette güçlü bir ölçeklenme sürecinde olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı satıcı kitlesinin bir yılda 10 milyondan 13 milyonun üzerine çıkan e-fatura hacmi, e-ticaret sektörünün yapısal büyümesini doğruluyor. Sektör değerlendirmelerine göre Kasım ayının temel mesajı net: Dijitalleşen kazandı, planlayan kazandı, markasına yatırım yapan kazandı.