Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile yapılan görüşmenin ardından, ilk etapta 6 milyar doları bulacak bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Bayraktar, gelişmeyi resmi X hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Söz konusu finansmanın özellikle yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağı, bu yatırımların ise Türkiye’nin 2035 yılı için belirlediği 120 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü hedefine ulaşmada kritik rol oynayacağı belirtildi.

Bayraktar’ın açıklaması şöyle:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik."

Türkiye’nin enerji dönüşümüne güçlü bir katkı sağlayacak anlaşma, aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında uluslararası iş birliklerinin genişletilmesi açısından da önem taşıyor. Enerji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte, ülkenin elektrik iletim altyapısının modernizasyonu ve kapasite artırımı sürecinin de ivme kazanması bekleniyor.