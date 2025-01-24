Özgür Özel: "Sorumlular Ortada, Heyete Baskı Yapılıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporun 3 sayfasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda, şu kişi ve kurumların sorumlu olduğu belirtildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bolu İl Özel İdaresi

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Otel işletmesi ve ilgili mimar ve mühendisler

Raporda ayrıca, yangının otelin 4. katında başladığı ve Bolu Belediyesi'nin olayla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığı ifade edildi. Özel, “Bilirkişi heyetine baskı yapıldığı ve görevden el çektirileceği yönünde duyumlar alıyorum” diyerek hükümeti uyardı.

Yılmaz Tunç: "Bu Rapor Resmi Değil, Kamuoyunu Yanıltıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in paylaştığı raporun resmi olmadığını ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu belge, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metindir.”

“Kamuoyunu yanıltmak ve devam eden soruşturmayı etkilemek, sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.”

“İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyeti olayın tüm boyutlarını detaylıca incelemektedir.”

Bakan Tunç, ayrıca sürecin tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yürütüldüğünü vurguladı ve soruşturmanın sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Tartışmaların Odağı: Bilirkişi Heyeti ve Soruşturma

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen yeni bilirkişi heyeti, yangın ve bina güvenliği konusunda uzman akademisyenlerden oluşuyor. Özgür Özel’in paylaştığı raporun resmi soruşturma dosyasında yer almadığı belirtilirken, facianın tüm sorumlularının yargı önüne çıkarılacağı vurgulanıyor.

Soruşturma Süreci ve Kamuoyu Beklentisi

78 kişinin hayatını kaybettiği bu acı olayın aydınlatılması, kamuoyunda büyük bir beklenti yaratmış durumda. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak detaylar, olayın sorumlularını netleştirecek.

Adalet Bakanlığı, sürecin bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü yinelerken, olay üzerinden dezenformasyon yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.