Görüntülerde, Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras’ın yangının başladığı ilk dakikalarda odasından çıktığı ve kısa süre içinde ailesiyle birlikte otelden tahliye olduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili Bolu’da süren davanın sekizinci gününde mahkeme heyeti yeni delilleri değerlendirmeye devam ederken, kamuoyuna yansıyan kamera kayıtları dikkat çekti. Görüntülere göre Emir Aras, saat 03.32 sularında eşinin "Dışarıdan sesler geliyor" uyarısıyla kapıyı açarak koridora çıkıyor. Koridorda dumanları fark eden Aras, hızlıca odasına dönerek eşi ve çocuklarını uyarıyor. Ardından ailesiyle birlikte odadan çıkarak tahliye oluyor.

Geçtiğimiz gün duruşmada savunma yapan Emir Aras, “Saat 03.32’de eşim ‘Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ‘Koş, kızı al, yangın var galiba’ dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde Aras’ın koridorun sonuna kadar ilerlediği, dumanları fark etmesiyle birlikte hızla odasına döndüğü ve yaklaşık bir dakika içerisinde ailesiyle birlikte otelden uzaklaştığı görülüyor. O anlar, yangının ne denli hızlı yayıldığını ve oteldeki alarm sistemlerinin yetersizliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Davanın seyri ve yeni görüntülerin delil niteliği önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmalarda daha netlik kazanacak. Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili adli süreç devam ederken, olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.