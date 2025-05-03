Toplu ulaşımda bir dünya markası haline gelen Karsan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Harikası Projesi”nin lansmanına katılarak desteğini ortaya koydu. Yeni nesil modelleriyle net sıfır emisyon yolculuğunda önemli mesafe kat eden Karsan, bu alanda Türkiye’deki öncü rolüne devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanda Karsan, sergilediği 12 metrelik e-ATA ile toplu ulaşımda sıfır emisyon konusuna dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen otomotiv ülkeleri arasında yer alan Türkiye, ulaşım alanındaki yeni yol haritasını belirliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ile mali iş birliği kapsamında “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi”nin hayata geçirildiğini duyurdu. Ulaşım sektöründe karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen proje ile Türkiye’de yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak. Bu kapsamda, dünyanın toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan da gerçekleştirilen lansmana katılarak projeye verdiği desteği gözler önüne serdi. Karsan’ın, Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Yurtiçi Satış Müdürü Adem Metin ile temsil edildiği lansman, şirketin net sıfır emisyon yolculuğundaki iddiasını da ortaya koymuş oldu.

“Türkiye’nin Sıfır Emisyon Hedefine Güç Katan Marka Olmaktan Gururluyuz” !

Lansman sonrasında değerlendirmelerde bulunan Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Karsan olarak bugün, Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya ve okyanusları aşarak Japonya’ya kadar dünyanın dört bir yanında binlerce elektrikli aracımızı yollara çıkararak toplu ulaşımda sıfır emisyona geçişin öncülüğünü üstleniyoruz. Türkiye’de ise Antalya, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Kahramanmaraş gibi pek çok şehirde e-ATA, e-ATAK ve e-JEST modellerimizle kentlerin dönüşümüne yön veriyor, yeşil ulaşımın yeni standartlarını belirliyoruz. Bugün bir kez daha altını çiziyoruz: Elektrikli, hidrojenli ve otonom çözümlerimizle Türkiye’de sürdürülebilir ulaşımın dönüşümüne liderlik ediyor, aynı zamanda dünyada da bu değişimin öncüsü olarak yol alıyoruz. Türkiye’nin net sıfır hedefinde, sürdürülebilir mobilitenin taşıyıcı gücü olmaktan ve geleceği bugünden inşa etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

Net sıfır emisyon için önemli adım!

Karsan, “Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi”nin lansmanında e-ATA 12m modelini, toplu ulaşımda sıfır emisyonlu araçlara örnek teşkil etmesi için sergiledi. Yoğun ilgi gören Karsan e-ATA, markanın net sıfır emisyon için gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli bir rol üstleniyor. Lansmanda, emisyonu sıfıra indirmek amacıyla yol haritası oluşturulacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ile mali iş birliği kapsamında hayata geçirdiği söz konusu projenin sürdürülebilir ulaşım için sektörün üstleneceği rolü netleştiren kapsamlı bir strateji olduğunu kaydetti.