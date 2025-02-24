Lastik sektörünün mobilite lideri Brisa, elektrikli araç üreticilerine sunduğu uyumlu ürün portföyünü genişletmeye devam ederken, Karsan da çevre dostu ve yüksek performanslı e-JEST minibüsünü, Avrupa yollarında güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için Bridgestone’un lastiklerini tercih etti.

Karsan, Avrupa’nın zorlu hava ve yol koşullarına karşı çevre dostu şehir içi ulaşım çözümleri sunarak, sürdürülebilir mobilite hedeflerine katkıda bulunuyor. Bridgestone Duravis All Season lastikleri, e-JEST’in elektrikli yapısını korurken, düşük yuvarlanma direnci sayesinde verimliliği artırıyor ve operasyonel maliyetleri düşürerek çevresel etkileri minimize ediyor. Ayrıca, lastiklerin güçlü tasarımı ve özel bileşenleri, e-JEST minibüsünün farklı yol koşullarında üstün yol tutuşu ve güvenli sürüş performansı sağlamasına katkı sağlıyor.

Karsan ve Brisa arasındaki iş birliği, Avrupa pazarında büyük bir başarıya dönüştü. Bu iş birliği sayesinde, Türkiye'den yapılan ihracatla İtalya, Fransa, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Belçika gibi ülkelere 6 metrelik Karsan e-JEST minibüsleri, Bridgestone Duravis All Season lastikleriyle donatılarak gönderiliyor. Bu adım, sürdürülebilir mobilite hedeflerinin desteklenmesine ve Türk otomotiv sektörünün uluslararası arenada güç kazanmasına katkıda bulunuyor.