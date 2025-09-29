Dünyanın önde gelen toplu ulaşım aracı üreticilerinden Karsan, Busworld 2025’te gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 4–9 Ekim 2025 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenecek Busworld 2025 fuarında iki büyük lansmanla sahneye çıkmaya hazırlanan Karsan, ikinci sürücüsüz aracı Otonom e-JEST’in dünya prömiyerini ve Toyota iş birliği ile geliştirilen e-ATA Hidrojen’in de tanıtımını gerçekleştirecek. Karsan’ın sahada kendini kanıtlamış modeli Otonom e-ATAK ise standta sergilenecek ve fuarın dış alanında katılımcıların deneyimine sunulacak.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, sektörün önde gelen etkinliklerinden Busworld 2025’te 2 önemli lansmanla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 4–9 Ekim tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek fuarda Karsan, “2 lansman tek vizyon” yaklaşımıyla ikinci sürücüsüz modeli Otonom e-JEST’in dünya prömiyerini ve Toyota iş birliğiyle geliştirilen e-ATA Hydrogen’in lansmanını gerçekleştirecek.

Karsan Otonom e-JEST: Şehir İçi Ulaşımda Yeni Bir Dönem!

Karsan, son 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla tercih edilen elektrikli minibüsü olan e-JEST’in Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip versiyonunu Busworld 2025’te dünyaya tanıtacak. Otonom e-JEST, insanı, şehri, gezegeni ve geleceği odağına alan tasarımıyla dikkat çekiyor. Dar sokaklar ve tarihi şehir merkezleri için özel olarak geliştirilen model, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle güvenli, çevreci ve verimli bir toplu ulaşım çözümü sunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde şehir içi ulaşıma yeni bir standart getiren Otonom e-JEST, Karsan’ın mobilite vizyonunun en güncel yansıması olarak öne çıkıyor.

Toyota İş Birliğiyle e-ATA Hidrojen

Karsan, fuar kapsamında ayrıca Toyota ile stratejik iş birliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen modelini de tanıtıyor. Sıfır emisyonlu uzun menzilli toplu ulaşım için önemli bir adım olan bu model, hidrojen teknolojisiyle yüksek konforu ve çevre dostu çözümleri bir araya getiriyor. Karsan’ın sürdürülebilir mobilite vizyonu doğrultusunda geliştirilen e-ATA Hidrojen, toplu taşımada geleceğin standartlarını bugünden sunuyor.

Otonom e-ATAK: Kanıtlanmış Başarı, Yeni Deneyimler

2021’den bu yana Avrupa ve ABD’de gerçek yol koşullarında kullanılan Otonom e-ATAK, bugüne kadar 100 bin kilometreden fazla sürüş yaptı ve 35.000’in üzerinde yolcu taşıdı. Üniversite kampüslerinden şehir içi hatlara, Norveç tünellerinden zorlu iklim koşullarına kadar farklı senaryolarda başarıyla hizmet veren Otonom e-ATAK, Karsan’ın Seviye 4 otonom teknolojideki liderliğini pekiştiriyor. Busworld 2025’te model, Karsan standında sergilenecek ve aynı zamanda fuar dış alanında test sürüşü deneyimi sunacak.