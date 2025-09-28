TGRT Haber ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Berhan Şimşek, CHP Genel Merkezi'nin, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altına girdiğini öne sürdü. Şimşek, “CHP, bir posta güvercini aracılığıyla haftada bir alınan talimatlarla yönetilemez. Böyle bir parti içi disiplin sağlanamaz,” ifadelerini kullanarak, partinin Özgür Özel liderliğindeki yönünü sert şekilde eleştirdi.

"Lider doğulur, sonradan olunmaz"

Geçmişte Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir görüşmeyi de paylaşan Şimşek, seçim sürecinde İmamoğlu’na, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağına dair net bir açıklama yapması gerektiğini söylediğini aktardı.

"Dedim ki, 'Parti seni görevlendirirse, İstanbullular da seçerse, 5 yıl daha İstanbul'a hizmet etmek istiyorum de, cumhurbaşkanı adayı değilim de.' Bu açıklama yapılırsa Meral Akşener'in eli zayıflar, Mansur Yavaş söylem üretemez, Altılı Masa'da Kemal Bey'in eli güçlenir' dedim. Ama o günden sonra ne aradı, ne sordu."

Bu konuşmanın ardından İmamoğlu'nun kendisiyle tüm iletişimi kestiğini ifade eden Şimşek, sürecin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının engellenmesi için planlı bir çaba yürütüldüğünü savundu.

"Çıkar bitince inkar, sonra ihanet"

İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan 74 kişinin itirafçı olduğunu da iddia eden Şimşek, “Çıkar ilişkisi bittiği an inkâr başlıyor, sonrasında ihanet. Anlaşılan, kimlerle yürüyeceğini seçme konusunda da ciddi bir sorun yaşıyor. Lider olunmaz, lider doğulur. Bu insanlar tesadüflerin lideridir, siyasi birikimle geldikleri bir nokta yok,” ifadelerini kullandı.

Parti içi hesaplaşmalar devam ediyor

CHP’de son dönemde yaşanan ihraçlar, tutuklamalar ve yönetim çatışmaları partinin iç dengelerini derinden sarsmaya devam ediyor. Berhan Şimşek’in açıklamaları, özellikle Özgür Özel’in liderliğindeki yönetim anlayışına yönelik muhalefetin giderek daha görünür hâle geldiğini ortaya koyuyor.