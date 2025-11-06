Dünyanın önde gelen toplu ulaşım markalarında Karsan, Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, IPA II programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde Karsan, 17 adet 12 metrelik e-ATA elektrikli otobüsü Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Sayın Başkan Vahap Seçer ve ekibinin, Mersin’i daha modern, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve çevreci bir dünya kenti haline getirme vizyonu ile Karsan’ın “Mobiletinin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonunun sinerjisinden doğan yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA 12 metrelik otobüslerimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmenin büyük sevinç ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Türkiye pazarındaki başarısıyla da sektörün zirvesini temsil ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Karsan, sürdürülebilir hareketliliğin geleceğini şekillendirme yolunda büyük bir adımı daha hayata geçirdi. Kısa bir süre önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi kazanan Karsan, bu kapsamda 17 adet 12 metrelik Karsan e-ATA otobüslerinin teslimatını gerçekleştirdi. MEŞOT Toplu Taşıma Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törende, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Vahap Seçer’in yanı sıra; AB Türkiye Delegasyonu İş Birliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kubilay Dinçer, Satış Müdürü Adem Ali Metin, Satış Yöneticisi Fırat Acar ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Mersin, Tamamen Elektrikli Toplu Ulaşımda Öncü Şehirlerden Biri Oldu!

Doğuştan yüzde 100 elektrikli e-ATA ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Avrupa Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, IPA II programı kapsamında 17 adet Karsan e-ATA 12 metre elektrikli otobüsü teslim etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna katılan 17 araçla birlikte, Türkiye toplu taşıma sektöründe önemli bir eşik aşılmış olacak. Bu filonun devreye alınmasıyla, Mersin yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de sürdürülebilir mobilite konusunda öncü şehirlerden biri haline gelecek.

Düzenlenen törende konuşan Karsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Sayın Başkan Vahap Seçer ve ekibinin, Mersin’i daha modern, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve çevreci bir dünya kenti haline getirme vizyonu ile Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonunun sinerjisinden doğan yüzde 100 elektrikli Karsan e-ATA 12 metrelik otobüslerimizi Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmenin büyük sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı elektrikli otobüs ihracatının yüzde 84’ünü tek başına gerçekleştiren bir marka olarak bu başarıyla gurur duyuyoruz; ancak bizi en çok mutlu eden, ülkemizde de elektrikli toplu ulaşım dönüşümüne öncülük ediyor olmamızdır” dedi.

Yüksek Menzil, Maksimum Konfor: Yeni Nesil Karsan e-ATA!

İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi filosuna katılan 12 metrelik e-ATA otobüsleri, kentin iklimi, hat yapısı ve operasyonel koşulları dikkate alınarak özel olarak optimize edildi. Bu doğrultuda araçlar; 396 kWh batarya kapasitesi, yaklaşık 2.5-3 saatlik şarj süresi, 400 kilometreye varan menzil ve 70 yolcu kapasitesine sahip versiyonuyla hizmete sunuldu. Karsan’ın e-ATA modeli 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork üreten motoruyla, eğimli güzergâhlarda dahi yüksek performans sergiliyor. Tam alçak tabanlı yapısı sayesinde engelsiz bir iç mekân sunan e-ATA, konforlu, sessiz ve çevreci ulaşım deneyimiyle Mersin’de yeni bir toplu ulaşım dönemini başlatıyor.

Karsan, Türkiye’de ve dünyada şehirlerin karbon nötr ulaşım hedeflerine ulaşmasında güvenilir bir çözüm ortağı olarak, sürdürülebilir mobilite dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor.