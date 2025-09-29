Japonya’dan ABD’ye kadar çok geniş bir coğrafyada dünya halklarına hizmet veren Karsan, yurt içindeki çalışmalarıyla da ilklere imzasını atıyor. Hidrojen yakıtlı ve elektrikli araç teknolojisine yatırım yapan ve e-ATA ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, toplu taşımada Türkiye’deki ilk hidrojenli araç testini geçtiğimiz yıl Gaziantep’te gerçekleştirmiş, Gazianteplilere yüksek konforlu ve çevreci sürüşün keyfini yaşatmıştı. Yeşil dönüşümde öncülük yapan ve en yeni teknolojileri yakından takip eden şehirlerinden olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı doğuştan yüzde 100 elektrikli 25 adet e-ATA 18’in üretiminde sona gelindi. Ekim ayı sonuna kadar teslim edilmesi planlanan araçlarla birlikte Gaziantep, Türkiye’nin ilk LFP bataryalı ve çift taraflı şarj edilebilir 18 metrelik elektrikli otobüs filosunu hayata geçirecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve beraberindeki heyet, üretimde son aşamaya gelen otobüsleri görmek üzere Karsan’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret etti. Heyet, yüzde 100 yerli teknolojiyle geliştirilen e-ATA’ların üretim süreci hakkında bilgi alarak, araçları yerinde inceledi.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonuyla hareket eden Karsan, şehirlerin ihtiyaç duyduğu çevreci, yenilikçi ve erişilebilir toplu taşıma çözümlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Türkiye’deki faaliyetlerine de aralıksız devam ederken çalışmalarıyla da ilklere imzasını atıyor. 60 yıla yakın üretim deneyimiyle bugüne kadar pek çok ilke imza atan Karsan, geliştirdiği e-ATA ailesiyle sürdürülebilir ulaşım alanında standartları yükseltmeye ve geleceğin toplu taşımacılığını şekillendirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin ilk %100 elektrikli 18 metre araç filosu olacak

Doğuştan yüzde 100 elektrikli e-ATA ile dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Karsan, toplu taşımada Türkiye’deki ilk elektrikli 18 metre araç filosunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim etmeye hazırlanıyor. %85’i Avrupa Birliği hibesiyle finanse edilen 25 adet e-ATA 18, çok yakında Gaziantep’in toplu taşıma filosuna katılacak. Bu adımla Gaziantep, LFP bataryalı ve çift taraflı şarj edilebilir 18 metre elektrikli otobüs filosuna sahip Türkiye’deki ilk belediye olacak. Karsan tarafından geliştirilen ve üretilen e-ATA 18, Türkiye’de bu boyutta elektrikli otobüs olarak tasarlanmış ilk model olma özelliğini taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna katılacak 25 araçla birlikte, Türkiye toplu taşıma sektöründe önemli bir eşik aşılmış olacak. Bu filonun devreye alınmasıyla, Gaziantep yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de sürdürülebilir mobilite konusunda öncü şehirlerden biri haline gelecek. “Gaziantep İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı” çerçevesinde atılan bu adım, şehrin toplu taşıma altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve beraberindeki heyet üretimde son aşamaya gelen otobüsleri görmek üzere Karsan’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret etti. Heyet, yüzde 100 yerli teknolojiyle geliştirilen e-ATA’ların üretim süreci hakkında bilgi alırken, araçları yerinde inceledi.

Sürdürülebilir, konforlu ve engelli dostu ulaşım

Gaziantep’in yeni filosuna katılacak olan 25 adet elektrikli e-ATA 18, sadece teknik üstünlükleriyle değil, toplumsal faydaya yönelik tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. 118 yolcu kapasiteli araçlar, engelli bireylerin kullanımına uygun çözümler, yaşlılar ve hamileler için özel kolaylıklar sunan erişilebilir iç tasarıma sahip. Sessiz sürüş özelliği, konforlu iç mekânı ve yüksek enerji verimliliğiyle e-ATA, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Karsan e-ATA ile tek şarjla tüm gün hizmet

10, 12, 18 metrelik seçenekleri ve esnek yapısıyla iddialı bir model olan e-ATA’da tekerlere konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lık azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Güçlü bataryaları sayesinde e-ATA araç doluyken, gerçek otobüs rotasında dur-kalk ve yaz koşulunda klima açıkken tek şarjla kesintisiz şekilde tüm gün hatta çalışabiliyor. Kablolu bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor.