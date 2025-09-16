1 Eylül’de başlayan balık sezonunun ilk günlerinde tekneler hamsi avında umduğunu bulamamış, ağlara çoğunlukla istavrit, mezgit ve barbun takılmıştı. Bu nedenle tezgahlarda çeşitlilik azdı. Ancak sezon ilerledikçe hamsi ağlara takılmaya başladı ve bugün bol miktarda tezgahlara ulaştı.

Balıkçı esnafı, hamsi bolluğundan memnun. 35 yıldır balıkçılık yapan Telat Bayazıt Yıldırım, sezonu değerlendirerek, “Sezon başında hamsi yoktu, istavrit ve mezgit ağırlıktaydı. Şimdi hamsi de eklendi ve bu yıl oldukça bol. Fiyatı 100 TL’ye kadar düştü. Mezgit, barbun, istavrit ve hamsiyi aynı fiyattan satıyoruz. Hem bol hem taze, talep de yoğun” dedi.

Tezgahları gezen vatandaşlar da hem fiyatlardan hem de balığın tazeliğinden memnun olduklarını belirtti. Balıkçılar, hamsi avının sezon boyunca artarak devam etmesini ve fiyatların daha da düşmesini bekliyor.