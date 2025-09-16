Sabahın erken saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a gelen 242 metre uzunluğundaki Luminara, ilçeye ilk kez demirledi. Bu yıl inşası tamamlanan ve denize indirilen modern gemide çoğunluğu Amerikalı 286 yolcu ile 377 personel bulunuyor. Luminara, gece saatlerinde Rodos’a doğru seyrine devam edecek.

Bodrum’a gelen diğer dev gemi ise 335 metre uzunluğundaki Malta bayraklı Aroya oldu. İstanbul Limanı’ndan hareket eden gemide ağırlıklı olarak Suudi turistler olmak üzere 2 bin 242 yolcu ve 1.128 personel yer aldı. Aroya, akşam saatlerinde Said Limanı’na hareket edecek.

İlçeye gelen binlerce turist, Bodrum’un tarihi sokaklarını, plajlarını ve alışveriş noktalarını gezerken esnafın da yüzü güldü. Turizm yetkilileri, kruvaziyer turizminin ilçeye ekonomik katkısının her geçen yıl arttığını vurguluyor.