Ancak araç tescil ve trafik mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tutanakla kayıt altına alındı; trafikte görülmesi halinde idari para cezası ve el koyma uygulanabileceği bildirildi.

Yıllarca şoförlük yapan ve atölyesinde polyester gövdeyle, Lombardini marka motor takarak kendi hayalindeki aracı yapan Yavuz, aracını köy içi kullanımlar ve gösterimler için tasarladığını söylüyor. Yetkililer ise kara yolu şartlarına uymayan araçların trafiğe çıkmasının yasalar gereği mümkün olmadığını belirtti.

Sabri Yavuz, İstanbul’daki yıllarının ardından 2005’te mühendislik eğitimi olmadan atölyesinde Zigana’yı üretmiş. Araç, özellikle görsel olarak dikkat çektikten sonra yerel basında yer aldı. Bunun üzerine jandarma, Yavuz’u ifadeye çağırdı ve aracın tescilinin bulunmadığı, kara yolunda seyretmesinin kanunen yasak olduğu tutanakla kayda geçirildi.

Yavuz, aracını köy yollarında, fındık bahçelerine gitmek ve römork bağlayıp hafif işlerde kullanmak için tasarladığını; asfalta sürekli çıkmadığını belirtiyor. Yavuz, çalışmalarına gösterilen ilgiye rağmen yetkililerin kısıtlayıcı tutumuna tepki göstererek, valilikle görüşmek istediğini ve destek beklediğini söyledi.

Yavuz’un öne çıkan talepleri:

Aracın köy yollarında kullanımına izin verilmesi,

Trabzon Valisi ve ilgili makamlarla görüşerek yasalara uygun bir çözüm bulunması,

Eğer çözüm sağlanmazsa duygusal bir tepkiyle aracı imha etmeyi düşündüğünü açıklaması.

Jandarma yetkilileri, kaydı bulunmayan ve trafiğe uygun hale getirilmemiş araçların ulusal trafik mevzuatı gereği kara yoluna çıkmasının mümkün olmadığını, emniyet ve diğer sürücüler açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür durumlarda idari yaptırım uygulanabileceği ve gerektiğinde araca el konulabileceği belirtildi.

Kendi imkanlarıyla üretilmiş araçlar, yaratıcılığı ve yerel girişimciliği temsil ediyor; ancak yol güvenliği ve tescil gereklilikleri kamu güvenliği açısından vazgeçilemez.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde benzer el yapımı veya tarım amaçlı ‘patpat’ türü araçların kullanımı yaygın; bunun mevzuatla nasıl uyumlandırılacağı yerel yönetimler ve trafik otoriteleri için çözüm gerektiriyor.

Öneriler — olası çözüm yolları