Balkanların gözde turizm destinasyonlarından biri olan Karadağ (Montenegro), Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisini geçici olarak askıya aldı. Karar, geçtiğimiz günlerde başkent Podgoritsa’da yaşanan bıçaklama olayı sonrasında iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle alındı.

30 Ekim’den itibaren vize şartı başlıyor

Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren vizeye tabi tutulacağı bildirildi.

Vize başvuruları, Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecek.

Bazı yolcular vizeden muaf tutulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, ABD, Birleşik Krallık ve Schengen ülkeleri tarafından verilmiş geçerli çok girişli vizesi bulunan Türk vatandaşları, 30 güne kadar vizesiz seyahat hakkını sürdürebilecek.

Ayrıca, en az 3 ay geçerli pasaport ve oturum kartı bulunan kişilerin de Karadağ’a girişlerinde istisna uygulanacak.

Olaylar nasıl başladı?

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bir işletmede çıkan tartışmada, bir Karadağ vatandaşı 3 Türk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından sosyal medyada Türk karşıtı çağrılar yapılırken, bölgede protesto gösterileri düzenlendi.

Karadağ güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği ise vatandaşlarının güvenliği için Karadağ makamlarıyla yakın temasa geçti.

Vize muafiyeti askıya alındı

Gerginliklerin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türkiye ile yürürlükte olan vize muafiyeti anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Karar öncesinde Türk vatandaşları, 180 gün içinde 90 güne kadar Karadağ’a vizesiz seyahat edebiliyordu.