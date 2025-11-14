Ayder’de yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz yıl hizmete giren dev otoparkın ardından, bölgeyi Ayder merkezine ve Huser Yaylası’na bağlayacak teleferik projesi için resmi olarak çalışmalar başlatıldı.

Otoparktan Ayder Merkezine Kesintisiz Ulaşım

Toplam 72 bin metrekare alanda, 6 blok halinde ve 11 katlı inşa edilen 1.780 araç kapasiteli kapalı otopark, Ayder’in ulaşım sorununu büyük ölçüde çözmüş durumda. Yeni projeyle birlikte bu otoparktan Ayder Yaylası merkezine teleferikle hızlı, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım sağlanacak.

Ziyaretçiler otoparka araçlarını bıraktıktan sonra, teleferik sayesinde Ayder’deki etkinlik alanlarına ve işletmelere kısa sürede erişebilecek.

Ayder–Huser Teleferik Hattı ile Eşsiz Gün Batımı Manzarası

Projenin en dikkat çekici ayağı ise Ayder’den Huser Yaylası’na uzanacak olan ikinci teleferik hattı. Türkiye’nin en etkileyici gün batımı manzaralarından birine ev sahipliği yapan Huser Yaylası’na ulaşım bu hat sayesinde hem hızlanacak hem de güvenli hale gelecek.

Yeni teleferik, yerli ve yabancı turistlere Ayder ve Huser’in benzersiz doğasını havadan izleme fırsatı sunacak.

Milletvekili Avcı: “Turizm destinasyonunu büyütüyoruz”

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, projenin bölgenin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Otoparktan Ayder’in içine transfer için bir teleferik hattı planlanıyor. Buradan Huser’e uzanacak ikinci hatla bölgedeki turizm destinasyonunu büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, bölgede bir kayak merkezi oluşturulması için çalışma yürütüyor.”

Teleferik Hattı Turizmi Dört Mevsime Yayacak

Teleferik projesinin tamamlanmasıyla Ayder–Huser hattında ulaşım kolaylaşacak, bölge turizmi ise dört mevsim canlanacak. Hem çevreci hem de modern ulaşım sistemi, Ayder’i ziyaret eden turistlerin deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.