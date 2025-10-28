Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinde en önemli projelerinden biri olan Altay Ana Muharebe Tankı artık TSK envanterine dahil oluyor. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’nde bulunan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinde üretimi tamamlanan ilk seri tanklar, bugün itibarıyla Türk ordusuna teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bugün zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışı ve Altay tankının silahlı kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Ancak buna geçmeden önce dün gece meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür ki can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte süratle bölgeye intikal etti.

Türk Savunma Sanayisi adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşa olmadığını gerek bu tesis gerekse Altay tankı ile bir kez daha görüyoruz. Sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterlerimize katıyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterlerimize katıyoruz. Her ay 8 Altay Tankı üretilecek.

Altay Tankı, Türkiye’nin vurucu gücünü artıracak

Adını Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay’dan alan Altay Tankı, Türkiye’nin kara savunmasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına göre geliştirilen Altay, yüksek ateş gücü, gelişmiş zırh sistemi ve üstün hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

250 adet Altay Tankı TSK’ya teslim edilecek

Altay Tankı’nın seri üretimi, 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında imzalanan sözleşme kapsamında başladı. Program çerçevesinde ana yüklenici BMC, 250 adet Altay Ana Muharebe Tankı üreterek TSK’ya teslim edecek. Proje sürecinde büyük çoğunluğu yerli olan yaklaşık 200 alt yüklenici görev alıyor.

2023 yılında ilk iki prototip tank, test süreci için TSK’ya teslim edilmişti. Bugün ise seri üretim aşamasına geçilmesiyle birlikte Altay Tankları resmi olarak envantere dahil olmaya başladı.

Yerli teknolojiyle donatılmış modern savaş aracı

Altay Tankı, yüksek yerlilik oranı, gelişmiş silah sistemleri ve üstün koruma kabiliyetiyle Türkiye’nin savunma gücünü önemli ölçüde artıracak.

Tankın ana silahını oluşturan 120 mm L55 kalibrelik yivsiz setsiz top, en güncel teknolojilerle geliştirilen Volkan II Atış Kontrol Sistemi ile entegre şekilde çalışıyor. Bu sistem, hedefe kilitlenme süresini minimuma indirerek yüksek isabet oranı sağlıyor.

Her araziye uyum sağlayan güçlü mekanik yapı

Altay Tankı’nda bulunan hidropnömatik süspansiyon sistemi, otomatik palet ayarı ve seviyelendirme özelliği sayesinde tankın her türlü arazi koşuluna uyum sağlamasına imkan tanıyor. Böylece araç, hem şehir içinde hem de zorlu arazi koşullarında üstün manevra kabiliyeti sunuyor.

AKKOR Aktif Koruma Sistemi ile hibrit zırh konsepti

Altay Tankı, reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sistemi sayesinde minimum ağırlıkta maksimum koruma sağlıyor. Bunun yanında ASELSAN tarafından geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi entegrasyonu ile tank, hem pasif hem de aktif zırh teknolojisini birleştiren hibrit koruma konseptine sahip hale geliyor.

Komuta kontrol entegrasyonu ile dijital savaş altyapısı

Altay Tankı’nın içinde yer alan Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, mürettebatın araç ve çevreyle ilgili verileri anlık olarak işlemesine olanak tanıyor. Sistem, diğer tanklar ve üst düzey komuta merkezleriyle kesintisiz veri alışverişi yapabiliyor. Böylece Altay, TSK’nın mevcut komuta kontrol sistemleri ile tam uyum içinde çalışarak dijital savaş sahası entegrasyonunu mümkün kılıyor.