Türkiye, 2025 yılının ilk 9 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirlerinin 50 milyar doları aştığını, ziyaretçi sayısının ise yaklaşık 50 milyona yükseldiğini açıkladı.

Turizm gelirinde tarihi rekor

İstanbul’da düzenlenen TÜROB Aylık Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği’nde konuşan Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında turizm sektöründe önemli başarılara imza atıldığını söyledi. Ersoy, “Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış kaydettik. Kişi başı ortalama harcama 103 dolara yükseldi. Bu verilerle yıl sonu için belirlediğimiz 64 milyar dolarlık gelir hedefini yakalayacağız” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmde artık küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl ziyaretçi sayısında dünyada 4. sıraya yükselmiştik. Bu yıl da rekorlarımızı sürdürüyoruz. Bu başarı, sektörle birlikte yürüttüğümüz uyumlu çalışmaların sonucudur” ifadelerini kullandı.

İstanbul, dünya turizminin yükselen yıldızı

Ersoy, İstanbul’un aynı dönemde 14 milyon 158 bin yabancı ziyaretçiyle dünya turizminin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Türkiye, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, konaklama kalitesi ve hizmet anlayışıyla da bir marka haline geldi” dedi.

Turizmde çeşitlilik ve sürdürülebilir büyüme hedefi

Bakan Ersoy, turizmin 12 aya ve 81 ile yayılması için üç kademeli bir strateji izlediklerini anlattı:

“Mevcut ürünleri yeni pazarlarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştiriyor ve turizmde çeşitliliği artırıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sayesinde ülkemiz artık dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesi konumunda.”

GoTürkiye dijital platformunun 10 dilde yayın yaptığını, 60’a yakın turizm ürününü tanıttığını ve sosyal medya hesaplarının toplam takipçi sayısının 21 milyonu aştığını belirten Ersoy, “Dijital iletişim, medya ve tanıtım kampanyalarımızla 200’e yakın ülkeye ulaşıyoruz” dedi.

Kültür Yolu Festivali 2026’da 32 şehre yayılacak

Bakan Ersoy, kültür ve turizmi birleştiren Türkiye Kültür Yolu Festivali projesinin bu yıl 20 şehirde düzenlendiğini, gelecek yıl 26, 2027’de ise 32 şehirde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca “Bir Anadolu Şenliği” etkinliğinin 2026 itibarıyla 9 ile yayılacağını belirtti.

Gastronomi ve dizi ihracatı da turizme katkı sağlıyor

Ersoy, Michelin Rehberi kapsamına alınan İstanbul, İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya’nın gastronomi turizmine ivme kazandırdığını söyledi. Türk dizilerinin 170 ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını belirten Ersoy, “Dizi ve film ihracatı sayesinde Türkiye’nin kültürel değerleri tüm dünyada tanınıyor” dedi.

Bakan, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hazırlanan Antalya ve İstanbul temalı tanıtım dizilerinin büyük başarı elde ettiğini, bu yapımların 2,43 milyar gösterim ve 876 milyondan fazla izlenme aldığını ifade etti.

"Turizm sektörü ekonomimize güçlü desteğini sürdürüyor"

Toplantıda konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise, turizm sektörünün zaman zaman dışsal etkenlerle sarsılsa da Türkiye ekonomisine ve istihdamına güçlü destek sağlamaya devam ettiğini belirtti. Eresin, “Ziyaretçi sayısındaki artış sürüyor, turizm sektörü ekonomimizin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor” dedi.