İstanbul’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mehmet Nezih Hacıalioğlu, ittifak kararının uzun süren istişarelerin ardından alındığını belirterek, TÜRSAB’da “üyeyi merkeze alan, şeffaf ve adil” bir yönetim anlayışını birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

“Üyeden kopuk yapıya karşı ortak vizyonla geliyoruz”

Mevcut yönetimin sektörde ayrıştırıcı bir anlayış benimsediğini savunan Hacıalioğlu, kurulan ittifakın sadece iki adayın birleşmesinden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu birliktelik, TÜRSAB'ın yıllardır uzaklaştığı üyeyi merkeze alan güçlü bir yenilenme vizyonudur. Şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yönetim anlayışı için yola çıktık."

Dijital dönüşüm, hesap verebilirlik ve üyelerin karar süreçlerine aktif katılımının yeni dönemin temel başlıkları olduğunu belirten Hacıalioğlu, tüm üyeleri sandığa giderek mesleki dayanışmayı güçlendirmeye çağırdı.

Özsavaş: “Bugün sektörde yeni bir dönemin başlangıcı”

“TÜRSAB Güç Birliği” hareketinin başkan adayı Aylin Özsavaş ise ortak adaylık davetinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Sektörün sorunlarını en iyi bilenler bizzat sahada çalışan acentalardır. Mevcut yönetim 8 yıldır bu sorunları derinleştirdi. Artık buna seyirci kalmayacağız.”

TÜRSAB’ın dar bir kadronun etkisi altında yönetildiğini söyleyen Özsavaş, üyeden kopuk yapının değişeceğini, yeni dönemde tüm üyelerin merkeze alındığı katılımcı bir anlayışın hayata geçirileceğini belirtti.

“Teknolojik dönüşüm şart, Anadolu’daki üye dijital erişimden mahrum”

Özsavaş, TÜRSAB’ın dijital altyapısının yetersizliğine dikkat çekerek özellikle Anadolu’daki birçok acentanın temel dijital imkânlara ulaşamadığını söyledi. Yeni yönetim döneminde tüm üyelerin teknolojiye eşit erişiminin sağlanacağını vurguladı:

“Biz ayrıştıran değil birleştiren bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. TÜRSAB’a gerçek bir değişim değil, köklü bir dönüşüm gerekiyor.”

“24 Kasım sabahı TÜRSAB yeni bir sayfa açacak”

Özsavaş, turizmin kendileri için bir meslekten öte yaşam biçimi olduğunu belirterek “Bu mesleği çocuklarımıza gururla bırakabileceğimiz bir yapıya kavuşturacağız” dedi.

TÜRSAB’ın 26. Olağan Genel Kurulu, 22–23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkanlık yarışına damga vuran bu ittifakın seçim dengelerini nasıl değiştireceği ise merakla bekleniyor.