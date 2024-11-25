Artvin'in Yusufeli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yusufeli ilçesinde eğitim öğretime bugün itibariyle 1 gün ara verildiği ifade edildi.

TRABZON

Dün geceden 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilirken, bu illere ek olarak sabah saatlerinde 1 ilçede tüm okullarda, 2 ilçede ise taşımalı eğitime kar tatili verildi.

Trabzon Valiliği'nden dün gece yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

Bu ilçelere ek olarak sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise "Dernekpazarı ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda; Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle ilkokulu, Işıklar Orta Mahalle Ortaokulu, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Demirkapı ilkokulu, Demirkapı Ortaokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam-Hatip Ortaokulu ve Orta Öğretim okullarında; Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe Kaymakamlık komisyonunlarınca karar verilmiştir" bilgisi verildi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime 1 günlük kar tatili molası verilmiştir" dedi.

ELAZIĞ

Elazığ’da da 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, tüm çabamız eğitim hayatınızın aksamasız bir şekilde devam etmesi için. Ancak, yağışların beklenenden daha fazla olduğunu tüm gece gözlemledik. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz. Bu nedenle 25 Kasım Pazartesi itibarıyla eğitime bir gün ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

DÜZCE

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Selçuk Aslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde okullarımız 1 gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum” dedi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

KAYSERİ

Kayseri'de gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışının ardından oluşan tipi sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.



GİRESUN

Giresun’un Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün tatil edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu. Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.



TOKAT



Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.



SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için ilimiz genelinde tüm okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün ara verildi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi ile merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi (yarın) her tür kademede resmi ve özel (okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları) eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat’ta eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde sıcaklığın Yozgat genelinde sıfırın altında 6 ila 10 derece aralığına düşeceği tahmini üzerine tatil kararı alındı. Yozgat Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Yozgat genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar yağışının devam ettiği Bayburt'ta eğitime bir gün ara verilerek, okullar tatil edildi. Eğitim-öğretime bir gün aranın verildiğini duyuran Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Lütfen dikkatli olunuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız." Bir günlük tatilde öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle İlimiz genelinde tatil edilmiştir. Eğitim öğretim yılının ilk kar tatilini göz bebeğimiz siz öğrencilerimizin bol bol kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum."

BOLU

Bolu’da dün öğle saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.



GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.