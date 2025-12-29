Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe uzun süredir yaşanan sahte ilan, mükerrer ilan ve kapora dolandırıcılığı sorunlarına karşı kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Daha önce kiralık taşınmazlar ve satılık iş yerleri için uygulamaya alınan yetki doğrulama sistemi, artık satılık konut ilanlarını da kapsayacak.

Satılık Konut İlanlarında e-Devlet Şartı

Yeni düzenlemeye göre, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren satılık konut ilanları yalnızca e-Devlet üzerinden yetkisi doğrulanmış kişiler tarafından yayımlanabilecek. Mal sahipleri ya da yetki belgeli emlak işletmeleri, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulama yapmadan ilan veremeyecek.

Bu uygulamanın;

Sahte ilanların engellenmesi,

İzinsiz ilan girişlerinin önüne geçilmesi,

Mükerrer ilanların azaltılması,

Fiyat manipülasyonunun sınırlandırılması,

Tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi

gibi birçok alanda olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

“EİDS ile Kapora Dolandırıcılığı Tarih Olacak”

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, EİDS’in sektörde güveni artıracağını vurguladı. Özelmacıklı, sistemin iki aşamalı olarak planlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“İlk fazda ilan veren kişilerin kimlik doğrulaması tamamlandı. İkinci fazda ise ilanların doğrulanmasına yönelik entegrasyonlar devreye alındı. Kiralık taşınmazlarda başlayan uygulama, 1 Şubat 2026 itibarıyla tüm taşınmaz ilanlarında aktif hale gelecek.”

Özelmacıklı, sahte ilanlar nedeniyle vatandaşların sıkça kapora dolandırıcılığı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, EİDS sayesinde ilanların güvenilirliğinin artacağını söyledi.

İlan Nasıl Verilecek?

Yeni sistemle birlikte ilan verme süreci de netleşti. Buna göre:

Mal sahipleri kendi taşınmazları için ilan verebilecek.

Birinci derece akrabalar (anne, baba, çocuklar) adına ilan girilebilecek.

Yetki belgeli emlak işletmeleri, mal sahibinin yetkilendirme onayı ile ilan yayımlayabilecek.

Yetkilendirme sözleşmesi sonrasında mal sahibi, taşınmazın satılık ya da kiralık olarak ilana çıkmasına e-Devlet üzerinden onay verecek.

Gayrimenkul Sektöründe Güven Dönemi

Uzmanlara göre EİDS uygulaması, hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri açısından daha şeffaf ve güvenli bir gayrimenkul piyasası oluşturacak. 1 Şubat 2026’dan itibaren vatandaşlar, satılık konut ilanlarında karşılaştıkları bilgilerin doğruluğundan emin olabilecek.