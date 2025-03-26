Yanlış Mesaj Trafiği Kilitledi

Yüklerini teslim etmek üzere Avrupa'ya doğru yola çıkan tır sürücülerine sistemsel bir hata nedeniyle yanlış SMS gönderildi. Mesajda çıkış sırasının geldiği belirtilince, park alanlarında bekleyen onlarca tır bir anda sınır kapısına hareket etti. Bu durum Kapıkule yolunda yaklaşık 10 kilometrelik uzun bir kuyruk oluşturdu.

"Sistemsel Hata" Denildi, Ama Sorun Devam Ediyor

Almanya'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, "GTİ tarafından gelen mesaj ile harekete geçtik. Ancak sınıra ulaştığımızda sistemsel bir hata olduğu söylendi. Düzeltme yapılmadığı için saatlerdir bekliyoruz" dedi.

Tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu ise, tırların çıkış yapabilmesi için belirli bir süreçten geçmesi gerektiğini belirterek, "İlk olarak T1 olarak adlandırılan evraklar GTİ'ye teslim edilir. Daha sonra gelen SMS ile hareket edilir. Bugün bu mesaj yanlış gelince herkes birden yola çıktı ve büyük bir yoğunluk oluştu" ifadelerini kullandı.

"35 Saattir Bekliyoruz"

Yükünü Avrupa'ya götürmek isteyen tır sürücüsü Sedat Öztürk ise, "İki gün önce sabah saat 07.00'de Edirne'ye geldim. Mesaj geldikten sonra harekete geçtik ancak yanlış mesaj nedeniyle şu anda 35 saattir burada bekliyoruz. Mağduriyetimiz büyük" diye konuştu.

Yaşanan kriz nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda güvenlik ve gümrük yetkilileri durumu düzeltmek için çalışmalarını sürdürürken, tır sürücülerinin bekleyişi devam ediyor.