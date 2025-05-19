Gün doğumuyla birlikte gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle adeta görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ilgiyle izlediği bu özel anlar, Kapadokya’nın büyüleyici doğal güzelliklerine anlamlı bir dokunuş kattı.

Sıcak hava balon pilotu Ümit Ertosun, bu özel günü şöyle anlattı:

"Bugün 19 Mayıs. Kapadokya semalarında Türk bayrağımızı dalgalandırarak bu anlamlı günü kutlamış olacağız. Şu an Kılıçlar Vadisi’nden kalkıyoruz, uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek ve Göreme’de sonlanacak. Bu vesileyle herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."