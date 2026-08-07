Türk Hava Yolları, 2026 yılı Temmuz ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. THY, Temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıdığını belirtti. Firma, böylelikle yüzde 86,5'lik oranla tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Öte yandan, zamanında kalkış oranı ise geçen yıla nazaran 10,5 puan artarak yüzde 82,4 seviyesine yükseldi. Yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayısı yüzde 5,4 artarak 54 milyona ulaşırken doluluk oranı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 84,2'ye çıktı. Zamanında kalkış oranı 0,6 puan artışla yüzde 81,8'e yükselirken taşınan kargo hacmi ise yüzde 12 arttı. Bununla birlikte Temmuz ayı itibariyle filodaki uçak sayısı ise 563'e ulaştı.



"Milyonlarca misafirimizi güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili X hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı, "Temmuz 2026'da 9,5 milyon yolcu taşıdık. Kapasitemizi dinamik şekilde yöneterek tarihimizin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86,5'e ulaştık. Zamanında kalkış oranımızı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak yüzde 82,4 seviyesine yükselttik. Yılın ilk 7 ayında toplam yolcu sayımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 54 milyona ulaştırdık. Doluluk oranımız 2,1 puan artışla yüzde 84,2'ye, zamanında kalkış oranımız ise 0,6 puan artışla yüzde 81,8'e yükseldi. Aynı dönemde taşınan kargo hacmimiz de yüzde 12 arttı. Temmuz ayı itibarıyla filomuzdaki uçak sayısı 563'e ulaştı. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağı, güçlü operasyonel yapımız ve değişen şartlara hızla uyum sağlama kabiliyetimizle milyonlarca misafirimizi güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz" diye belirtti.