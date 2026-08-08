Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarının yurt dışındaki pazarlara daha etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla hazırladığı sektörel pazar araştırmalarını iş dünyasının kullanımına sunmaya devam ediyor. Bakanlığın ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan raporlar, firmalara hedef pazarlardaki fırsatları ve karşılaşabilecekleri riskleri daha yakından görme imkanı sağlıyor.

2026 yılının ilk yedi ayındaki çalışmalar kapsamında 80 ülkede ihracat açısından önem taşıyan sektörlere yönelik 107 Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlandı. Raporlar, Ticaret Bakanlığının internet sitesindeki ilgili bölüm üzerinden firmaların erişimine açıldı.

Sektör ve ürün bazında detaylı analiz

Ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan raporlarda, genel ülke analizlerinden farklı olarak doğrudan belirli sektör veya ürün gruplarına odaklanılıyor.

Araştırmalarda hedef ülkelerdeki bölge, şehir ve eyalet bazındaki pazar yapısının yanı sıra dış ticaret ve ikili ticaret verileri de inceleniyor. Bunun yanında ithalat için gerekli belgeler, gümrük uygulamaları, vergiler, standartlar, etiketleme ve ambalajlama şartları gibi ihracatçıların karşılaşabileceği teknik gerekliliklere yer veriliyor.

Raporlarda ayrıca önemli fuarlar, tüketici tercihleri, lojistik imkanları, dağıtım kanalları, e-ticaret platformları, tanıtım ve pazarlama yöntemleri ile tarife dışı engeller de sektör özelinde değerlendiriliyor.

Bu kapsamlı analizlerle firmaların yalnızca bir ülkenin genel ekonomik görünümünü değil, ürünlerini satabilecekleri spesifik pazarları ve bu pazarlara giriş koşullarını daha iyi analiz edebilmesi hedefleniyor.

2026'da alt sektörlere ağırlık verildi

Ticaret müşavirlikleri tarafından hazırlanan sektörel raporların firmalarla paylaşılmasına 2025 yılında başlandı. İlk dönemde daha çok ana sektörlere yönelik araştırmalar gerçekleştirildi.

Almanya'da tekstil, Bahreyn'de gıda, Çekya'da otomotiv ve yan sanayi, Belçika'da tekstil ve hazır giyim, Fransa'da mobilya, Hindistan'da beyaz eşya, Japonya'da hazır giyim ve Meksika'da kozmetik gibi sektörler araştırılan alanlar arasında yer aldı.

2026 yılında ise ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda çalışma alanı genişletildi. Ana sektörlerin yanı sıra ürün ve alt sektör bazında pazar araştırmalarına da ağırlık verildi.

Bu kapsamda Almanya'da doğal bal, ABD'de doğaltaş, Avustralya'da halı, Avusturya'da armatür, Hollanda'da plastik ambalaj, Brezilya'da PVC, Güney Kore'de su ürünleri, İrlanda'da mutfak eşyaları, İtalya'da ayakkabı ve Tanzanya'da ilaç sektörlerine yönelik araştırmalar gerçekleştirildi.

İhracatçıya pazara giriş yol haritası

Sektörel raporların önemli bir bölümünü, hedef pazara girmek isteyen firmalara yönelik değerlendirme ve öneriler oluşturuyor. Firmaların karşılaşabileceği tehditlerin yanı sıra pazardaki fırsatlar da analiz ediliyor.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde de iş dünyasından gelecek talepleri dikkate alarak ihracat potansiyeli bulunan farklı sektörlerde yerinde pazar araştırmalarını sürdürecek.

Böylece ticaret müşavirleri ve ataşelerinin sahadan elde ettiği güncel bilgilerin Türk ihracatçılarına aktarılması ve firmaların yeni pazarlara giriş süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.