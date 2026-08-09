Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri drift yapan sürücüleri takibe aldı. Ekipler, şüphelileri güvenlik kameraları, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler ile sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek belirledi.

Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Drift yapılırken kullanıldığı tespit edilen 12 araç trafikten men edildi.

Şüphelilere uygulanan idari yaptırımların toplam tutarı ise 2 milyon 78 bin liraya ulaştı.

Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafikte tehlike oluşturan drift eylemlerine yönelik idari yaptırımların yanı sıra adli soruşturma ve operasyonların sürdürüleceğini açıkladı.