MİA Teknoloji tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanında ortaya koyduğu kapasitenin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

“Güvenlik, teknoloji ve ekonomik kalkınma artık birbirinden ayrı düşünülemez” anlayışıyla hareket eden MİA Teknoloji, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın yalnızca savunma alanında değil; yüksek teknoloji, siber güvenlik, yapay zekâ, kritik altyapıların korunması, enerji, ulaşım ve ticaret gibi stratejik alanlarda da yeni iş birliklerinin önünü açabilecek önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı’nın vizyonu bölgesel iş birlikleriyle güçleniyor

MİA Teknoloji’nin değerlendirmesinde, Türkiye’nin güçlü savunma sanayii, yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve etkin diplomasi kapasitesiyle bölgede giderek daha fazla sorumluluk üstlendiğine vurgu yapıldı.

Şirket, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik yükselişini değil, aynı zamanda Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelerle birlikte güvenlik, istikrar, teknoloji ve ortak kalkınma ekseninde yeni bir gelecek inşa etme iradesini de temsil ettiğini belirtti.

MİA Teknoloji tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi:

“Köklü dostluk bağlarını stratejik bir güvenlik ortaklığıyla geleceğe taşıyan bu tarihi adımın; ortak caydırıcılığın güçlendirilmesinin yanı sıra bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve karşılıklı güvenin tesisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Güvenlikten teknolojiye, savunmadan ekonomiye uzanan yeni bir dönem

MİA Teknoloji’ye göre güvenlik alanında oluşacak daha güçlü iş birliği zemini, üç ülke arasındaki ekonomik ve teknolojik ilişkilerin de derinleşmesine katkı sağlayabilir.

Şirket; savunma sanayii, ileri teknoloji, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarında oluşabilecek yeni ortaklıkların, karşılıklı yatırımların ve teknoloji transferlerinin bölgesel kalkınmayı destekleyeceğine dikkat çekti.

Bu çerçevede anlaşmanın, yalnızca bugünün güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı olarak değil, geleceğin teknolojik ve ekonomik iş birliklerine zemin hazırlayan stratejik bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

MİA Teknoloji: “Yerli mühendislik gücümüzü dost ve kardeş ülkelerle buluşturuyoruz”

MİA Teknoloji, Türkiye’nin yazılım, yapay zekâ, siber güvenlik, kritik tesis ve altyapı güvenliği ile sistem entegrasyonu alanlarındaki yerli mühendislik kapasitesini dost ve kardeş ülkelerle buluşturmayı stratejik bir sorumluluk olarak gördüğünü açıkladı.

Şirketin NATO ve uluslararası projelerden savunma haberleşmesine; kritik tesis güvenliğinden biyometri, erişim kontrolü ve gerçek zamanlı video analitiğine kadar farklı güvenlik katmanlarını tek bir dijital omurga üzerinde bir araya getiren bütünleşik sistem mimarileri geliştirdiği vurgulandı.

MİA Teknoloji, veri ve karar mekanizmalarının ülke kontrolünde tutulduğu, tedarikçiden bağımsız ve ölçeklenebilir teknolojik çözümlerle yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenlik ve teknolojik bağımsızlık hedeflerine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Stratejik bağımsızlığın temelinde teknoloji var

MİA Teknoloji açısından önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından birini, ülkelerin kendi kritik teknolojilerini geliştirebilme kapasitesi oluşturuyor.

Yapay zekâdan siber güvenliğe, biyometriden kritik tesis güvenliğine ve gerçek zamanlı veri analizine kadar birçok alanın artık ulusal güvenliğin ayrılmaz parçaları haline geldiğine dikkat çeken şirket, teknolojik bağımsızlığın güçlü mühendislik altyapısı ve yerli çözümlerle mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Bu yaklaşımın, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ortaya konulan yüksek teknoloji, yerli üretim ve stratejik bağımsızlık hedefleriyle örtüştüğü ifade edildi.

Ortak gelecek, ortak güvenlik ve ortak teknolojiyle inşa edilecek

MİA Teknoloji, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik birlikteliğin, üç ülkenin savunma gücünü, teknoloji kapasitesini ve ekonomik potansiyelini ortak bir gelecek perspektifinde buluşturmasını temenni etti.

Şirket açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’nin güçlü savunma sanayisi, yüksek teknoloji üretme kapasitesi ve etkin diplomasisiyle üstlendiği öncü rol; Türkiye Yüzyılı’nın yalnızca ülkemizin yükselişini değil, bölgemizin barış, güven ve ortak kalkınma temelinde şekillenen geleceğini de temsil ettiğini bir kez daha göstermektedir.”

MİA Teknoloji, üç ülke arasında oluşan bu stratejik birlikteliğin bölgeye barış ve istikrar, halklara güven ve refah getirmesini dileyerek açıklamasını şu mesajla tamamladı:

Türkiye’nin mühendislik gücüyle, ortak geleceğin güvenliğini inşa etmeye devam ediyoruz