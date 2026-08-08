Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulaşım altyapısında yeni bir dönem başlatması beklenen Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nde inşaat süreci ilerliyor. Türkiye'den Kalyon İnşaat, projenin Abu Dabi bölümünü gerçekleştirecek uluslararası konsorsiyumda yer alarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattının yapımına katkı sağlıyor.

Etihad Rail tarafından yürütülen projenin Abu Dabi paketinde National Projects Construction (NPC) liderliğindeki konsorsiyum görev yapıyor. Konsorsiyumda NPC'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Trojan Tunnelling, Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Çinli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) bulunuyor. Abu Dabi bölümünün tasarım çalışmalarında ise ABD merkezli Jacobs görev üstleniyor.

150 kilometrelik hızlı bağlantı

Projenin ilk etabı yaklaşık 150 kilometrelik yeni bir yüksek hızlı demiryolu koridorundan oluşacak. Hat, Abu Dabi'deki Al-Zahiyah bölgesinden başlayarak Dubai'deki Al-Jaddaf'a kadar uzanacak. Güzergâh üzerinde Abu Dabi Uluslararası Havalimanı bağlantısının yanı sıra farklı istasyonların da yer alması planlanıyor.

Yeni demiryolu hattında trenlerin saatte 320 kilometreye kadar işletme hızına ulaşması öngörülüyor. Tasarım hızı ise 350 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Hat hizmete girdiğinde Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

İlk etap 8 milyar doların üzerinde

Projenin ilk aşamasındaki tasarım ve yapım sözleşmelerinin toplam büyüklüğünün 8 milyar doların üzerinde olduğu bildiriliyor. Bu nedenle 13 milyar dolarlık rakamın doğrudan Abu Dabi-Dubai hızlı treninin ilk etabının ihale bedeli olarak verilmesi doğru olmayacaktır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha geniş demiryolu yatırımları ise ülke genelindeki yolcu ve yük taşımacılığını geliştirmeye yönelik kapsamlı bir programın parçasını oluşturuyor.

Kalyon'un Körfez'deki mühendislik deneyimi

Kalyon İnşaat'ın projedeki rolü, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası altyapı projelerindeki konumunu da öne çıkarıyor. Kalyon ile Trojan Construction Holding arasında Abu Dabi-Dubai hızlı treninin ilk 150 kilometrelik etabında devam eden iş birliği, iki şirketin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki büyük ölçekli ulaşım yatırımlarında birlikte hareket ettiğini gösteriyor.

Projenin 2030'da işletmeye alınması hedefleniyor. Tamamlandığında Abu Dabi ile Dubai arasındaki kara ulaşımına güçlü bir alternatif oluşturması, iki emirlik arasındaki ekonomik ve ticari hareketliliği artırması ve bölgenin yüksek hızlı demiryolu altyapısında önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.