Yargıtay, satış hedeflerine göre ödenen primlerin her ay düzenli ve aynı miktarda olmamasının, bu ödemelerin kıdem tazminatına esas ücretten çıkarılması için tek başına yeterli olmadığına hükmetti.

Karara göre, çalışanın son bir yıl içerisinde aldığı satış primlerinin aylık ortalaması hesaplanarak kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenmesi gerekiyor. Böylece gerekli şartları sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanan çalışanların değişken satış primleri de tazminat hesabını etkileyebilecek.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRME

Karara konu olayda, çalışanın temel ücretinin yanında satış miktarına göre prim aldığı, ancak bu primlerin sabit bir tutarda olmadığı belirtildi. Çalışanın yalnızca belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirdiği dönemlerde prime hak kazandığı ifade edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, bordrolarda "ÇPS Bonus" olarak yer alan ödemelerin devamlılık taşımadığı gerekçesiyle söz konusu primleri kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretten çıkardı.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, bu değerlendirmeyi hatalı buldu. Yüksek Mahkeme, satış rakamları veya başka verilere göre hesaplanan primlerin miktarının değişkenlik göstermesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına engel olmayacağına işaret etti.

Buna göre, satış hedefinin tutturulduğu aylarda alınan, diğer aylarda ise alınmayan primlerin yalnızca düzenli olmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı hesabından tamamen çıkarılamayacağı ortaya konuldu.

SON 1 YILDAKİ PRİMLERİN ORTALAMASI ALINACAK

Uzmanların değerlendirmesine göre, çalışanın mevcut bordroları üzerinden son bir yılda aldığı primler toplanacak ve aylık ortalaması hesaplanacak. Elde edilen ortalama tutar, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete dahil edilecek.

Örneğin sabit maaşının yanı sıra yılın bazı aylarında satış primi alan bir çalışanın son 12 ayda elde ettiği primler toplanarak aylık ortalaması bulunacak. Bu tutarın giydirilmiş ücrete eklenmesiyle, kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın alacağı tazminat daha yüksek hesaplanabilecek.

"KIDEM TAZMİNATINA YAN HAKLAR EKLENİR"

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş da kıdem tazminatı hesabında asıl ücretin yanı sıra işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin de dikkate alındığına dikkat çekti.

Karakaş, Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre süreklilik taşıyan düzenli menfaatlerin giydirilmiş ücrete dahil olduğunu belirterek, değişken tutarlı satış ve performans primlerinin de hedefe bağlı olsa dahi son bir yıldaki aylık ortalaması alınarak hesaba katıldığını ifade etti.

Karakaş, bu konuda çok sayıda emsal karar bulunduğunu da vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Cemal Emre Kurt