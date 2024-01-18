Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerleri başta olmak üzere çeşitli caddelerde faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocaklarını denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Söz konusu kahvehane ve çay ocakları denetimini gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda iş yeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik, bağlı bulundukları odadan alınmış fiyat listesinin görünür yere asılması, yangın tüpü, oyun malzemeleri, çay bardağı ve fincan gibi malzemelerin temizliğini de kontrol etti.

Playstation salonlarına yaşı tutamayan çocukları almamaları için gereken bildiri ve uyarıları da yapan ekipler, halk sağlığını ilgilendiren konularda asla taviz vermeyeceklerini söylediler.