Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası dayanışma anlayışıyla Adıyaman'da hayata geçirdiği Kardeşlik Parkı, Adıyaman Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla 'Denizli Karapınar Parkı' adını aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu anlamlı kararla Denizli halkının ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun desteğinin daima minnetle hatırlanacağını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda alınan kararlardan biri 6 Şubat depremlerinden en ağır şekilde etkilenen Adıyaman'da iller arası dayanışmayı en üst seviyeye taşımak amacıyla bir 'Kardeşlik Parkı' inşa edilmesi olmuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Karapınar Mahallesi'ne kazandırılan park, kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

Başkan Çavuşoğlu Adıyaman'da ziyaret ve temaslarda bulundu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde, felaketin en derin izler bıraktığı illerden biri olan Adıyaman'ı ziyaret etti. Gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, belediyenin sahada yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret sırasında deprem sonrası yaşanan sürece dair talep ve beklentileri de dinleyen Çavuşoğlu, yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın ve birlikteliğin yaraların sarılmasındaki hayati önemine dikkat çekti.

Vefa kararı Adıyaman Meclisi'nden oy birliğiyle geçti

Adıyaman Belediye Meclisi, 2026 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği güçlü dayanışmaya karşılıksız kalmayarak Karapınar Mahallesi'ne kazandırılan parka 'Denizli Karapınar Parkı' adı verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Kararı, sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şu ifadeleri kaydetti: 'Toplantıda aldığımız kararla; Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar Mahallemize kazandırılan parka 'Denizli Karapınar Parkı' adını verdik. Parkımız mahallemize ve Adıyaman'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Çocuklarımız burada güvenle gülüp oynadıkça; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ve kardeş Denizli halkının dayanışmasını daima minnetle hatırlayacağız.'

Tutdere: 'Bu park, iki kent arasındaki sıkı dostluğun simgesidir'

Başkan Tutdere, yapılan hizmetin Adıyamanlılar için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, 'Denizli Büyükşehir Belediyemizin, Adıyaman'da depremden sonra göstermiş olduğu dayanışma nedeniyle bu parkımızın ismi Karapınar Mahallesi Denizli Parkı olsun istedik. Buradan da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Denizli Büyükşehir Belediyemizin tüm gruplarına, Denizli halkına, belediye meclisinde göstermiş oldukları dayanışma ve destek için teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu: 'Acıları birlikte sarıyor, yarınlara birlikte yürüyoruz'

Adıyaman'da hayata geçirilen parkın ve alınan vefa kararının ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iki kent arasındaki kardeşlik bağlarının hiçbir zaman kopmayacağını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, '6 Şubat depremlerinin açtığı derin yaraları sarmak, sadece maddi bir imar süreci değil; kalpleri, umutları ve geleceği ortaklaştırma iradesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmayı bir insanlık ve sorumluluk borcu bildik. Adıyaman'da hayata geçirdiğimiz parkımızın, Adıyaman Belediye Meclisi'nin aldığı vefalı bir kararla 'Denizli Karapınar Parkı' adını alması bizleri son derece mutlu etmiştir. O parkta ne zaman bir çocuğumuzun gülüşü yankılansa, Denizli ile Adıyaman arasındaki o güçlü kardeşlik köprüsü daha da sağlamlaşacaktır. Biz gücümüzü dayanışmadan, sevgi ve kardeşlikten alıyoruz; yaralarımızı birlikte sarmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz' dedi.