Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkamış İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, teşkilat mensupları, delegeler ve vatandaşların yoğun katılımıyla birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Tarık Bilgin, delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.

Sarıkamış'ta düzenlenen olağan kongreye MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Yavuz Aydıner'in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, KAÇEP teşkilatları, Ülkü Ocakları mensupları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, teşkilatın faaliyetleri değerlendirilirken birlik, beraberlik ve dava bilinci vurgusu yapıldı. Katılımcılar salonu doldurarak kongreye yoğun ilgi gösterirken, sık sık alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

Kongrede yapılan konuşmalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletinin birlik ve beraberliği, devletin bekası ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yürüttüğü siyasi mücadelenin süreceği ifade edildi. Teşkilatların aynı inanç, azim ve dava şuuruyla çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, Sarıkamış teşkilatının güçlü yapısının korunarak daha da ileriye taşınacağı vurgulandı.

Delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçilen Tarık Bilgin, kendisine duyulan güven dolayısıyla teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bilgin, Sarıkamış'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısını daha da artırmak için teşkilat mensuplarıyla birlikte gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Kongre boyunca salonda oluşan birlik ve kardeşlik tablosunun teşkilatın gücünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtilirken, program sonunda yeniden ilçe başkanı seçilen Tarık Bilgin tebrikleri kabul etti. Katılımcılar, gerçekleştirilen olağan kongrenin Sarıkamış'a, Kars'a ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.