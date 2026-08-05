Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, tercih dönemindeki aday öğrencilere seslenerek Elazığ'ın sunduğu ekonomik, güvenli ve sosyal imkanlar ile üniversitenin köklü eğitim altyapısına dikkat çekerek öğrencileri şehre davet etti.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversite tercih sürecinde il dışından gelecek aday öğrencilere seslenerek Elazığ'ın ekonomik, güvenli ve sosyal imkanlarına dikkat çekti. Üniversite tercihinin sadece akademik bir seçim olmadığını, aynı zamanda yeni bir yaşamın başlangıcı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Göktaş, il dışından tercih yapmayı düşünen adaylara Elazığ'ın sunduğu avantajları anlattı. Doğru şehir seçiminin üniversite hayatındaki önemine değinen Göktaş, barınma, ulaşım, sosyal yaşam ve kentin misafirperverlik kültürüne vurgu yaptı. Elazığ'ın büyükşehirlere kıyasla öğrencilere son derece ekonomik bir ortam sağladığını belirten Göktaş, barınma altyapısının da güçlü olduğunu dile getirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının yanı sıra özel yurt, apart ve kiralık konut seçenekleriyle konaklama sorunu yaşanmadığını, kampüs çevresindeki yerleşimlerin de ulaşımda büyük kolaylık sunduğunu kaydetti.

Fırat Üniversitesi'nin yarım asrı aşan tecrübesi, güçlü akademik kadrosu ve araştırma odaklı altyapısıyla öğrencileri geleceğe hazırladığını vurgulayan Göktaş, ' Şehrimiz, barınma, ulaşım, yeme-içme ve günlük yaşam giderleri bakımından öğrencilerimize büyükşehirlere kıyasla çok daha ekonomik bir ortam sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz hem kaliteli bir eğitim alırken hem de aile bütçelerini zorlamadan üniversite hayatlarını sürdürebilmektedir. Şehrimize gelen her öğrencimiz, sıcak ve samimi bir ortamla karşılaşmaktadır. Elazığ'ın köklü misafirperverlik kültürü sayesinde öğrencilerimiz kısa sürede kendilerini bu şehrin bir parçası olarak hissetmekte ve yeni yaşamlarına kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Tarihi Harput'u, doğal güzellikleri, kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal yaşam alanları ve spor imkanlarıyla Elazığ, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sunan bir şehirdir. Gençler, geleceğinizi şekillendireceğiniz bu önemli süreçte sizleri kaliteli eğitimin, güçlü akademik birikimin ve huzurlu bir yaşamın buluştuğu Fırat Üniversitesine davet ediyorum. Bilimin, kültürün ve samimiyetin buluştuğu Elazığ'da sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Tercih döneminin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir üniversite hayatı temenni ediyorum' dedi.