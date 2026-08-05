İş adamları ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin kalkınmasına yön verecek yatırımlar ve gelecek dönem projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Yönetim Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin'i makamında ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Samsun'un geleceğine ilişkin projeler, devam eden yatırımlar ve kentin kalkınma hedefleri ele alındı.

Toplantıda; yol genişletme çalışmaları, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alan yatırımları, şehir estetiğine yönelik uygulamalar ile istihdamı destekleyen projeler değerlendirildi. Dernek yönetimi, kentte son dönemde gerçekleştirilen çalışmaların Samsun'un ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri ise Başkan Halit Doğan'ın önümüzdeki döneme ilişkin projeleri oldu. Doğan, Samsun'un gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, iş dünyası temsilcileri de kentin geleceğine yönelik projelerin önemine dikkat çekti.

Dernek yönetimi, Samsun'un üretim kapasitesini, yatırım ortamını ve istihdam gücünü artıracak projelerde kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretin, Samsun'un ortak hedefleri doğrultusunda kamu ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olduğu ifade edildi.