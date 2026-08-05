Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaz tatillerini çeşitli etkinliklerle değerlendiren çocukların heyecanına ve mutluluklarına ortak oldu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası ödül töreni öncesinde turnuvaya katılan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları daha sonra ise Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta Ataşehir Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Şenliği'nde gönüllerince eğlenen çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların oyunlarına ortak olan Şerifoğulları, birebir ilgilendiği çocuklara hediyeler verdi, ikramlarda bulundu. Öte yandan, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen iki organizasyonla çocukların coşkusuna ve heyecanına sahne oldu. Ataşehir Mahalle Semt Sahası'nda futbol turnuvası, mahalle parkında ise Mahalle Şenliği düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaz etkinlikleri kapsamında Gençlik Meclisi'nce düzenlenen Mahalle Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Kurulan oyun alanında oynayan çocuklar, palyaçolarla müzik eşliğinde eğlenme fırsatı yakaladı.

Yaz Kur'an kursları arası futbol turnuvasında final heyecanı

Elazığ Belediyesi, İl Müftülüğü ve Ataşehir Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle her yıl düzenlenen Ataşehir Mahallesi Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası'nda bu yıl da final heyecanı yaşandı. Elazığ Belediyesi Ataşehir Mahalle Semt Sahası'nda gerçekleştirilen futbol turnuvası sonunda büyükler kategorisinde Ataşehir Mescidi birinci, Hacıoğulları Camii ikinci, Hacı Fethi Camii üçüncü, Hacı Mustafa Şahin Camii dördüncü oldu. Küçükler kategorisinde Hacı Fethi Camii birinci, Hacı Mustafa Şahin Camii ikinci, Fatih Sultan Mehmet Camii üçüncü, Ataşehir Mescidi dördüncü oldu. Final maçının ardından da ödül töreni gerçekleştirildi. Törene İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, ASKF Başkanı Mustafa Gür, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Koray Atsız, Ataşehir Mahalle Muhtarı Yusuf Özdağ katıldı.

Turnuva sonunda törene katılan protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.