Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların tek yönlü ve yüzeysel değerlendirmelerle açıklanamayacağını belirterek, sürecin tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, dijitalleşmenin kontrolsüz yayılımına dikkat çekerek sosyal medya platformlarının çocukların duygu dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti. Akran zorbalığının da giderek arttığını söyleyen Bahçeli, çocukların “gerçek ile sanal arasındaki sınırın belirsizleştiği bir dijital atmosferde” büyüdüğünü dile getirdi.

Açıklamasında sosyal medyanın hızlı duygu değişimlerini tetiklediğini belirten Bahçeli, bu durumun gelişim çağındaki bireylerde kalıcı psikolojik etkiler bırakabileceğine işaret etti.

Olayların yalnızca failler üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağını söyleyen Bahçeli, asıl sorgulanması gerekenin sosyal çevre, dijital etkiler ve değer erozyonu olduğunu ifade etti.

Süreç tamamlanmadan siyasi yorum yapılmaması gerektiğini de vurgulayan Bahçeli, yetkili kurumların çalışmaları sonuçlanmadan yapılan açıklamaların gerçeği gölgeleyebileceğini belirtti.

Açıklamasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bahçeli, ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.