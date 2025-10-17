ANZ Bank’ın yayımladığı son rapor, değerli metallerde yeni rekorların kapıda olduğuna işaret ediyor.

Spot altın, yüzde 0,8 artışla ons başına 4.242 dolara yükselerek tarihî zirveyi gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4.253,70 dolara çıktı. Banka, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 4.400 dolara, 2026 Haziran’ında ise 4.600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

ANZ Bank, Fed’in faiz indirim döngüsünü tamamlamasının ardından yılın ikinci yarısında sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak ABD-Çin ticaret gerilimleri, federal hükümetin kapanma riski ve artan kamu borçları, altına olan talebi güçlü tutuyor. Banka, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerin, yatırımcıları altına yönlendirdiğini vurguluyor.

Raporda ayrıca, “Siyasi riskler ve jeopolitik gerilimler, altına stratejik ilgiyi güçlü kılacak” ifadelerine yer verildi. Gümüş de yükseliş trendini sürdürüyor; ANZ, gümüşün 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak ABD ekonomisinin beklenenden güçlü performansı veya Fed’in şahin politikaları, bu tahminleri riske atabilir.

Türkiye’de gram altın 5.880 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 5.881 TL seviyesinde. Çeyrek altın ise 10.078 TL alış ve 10.183 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Uzmanlar, yüksek borç yükü ve küresel belirsizlikler nedeniyle altın ve gümüşün 2026 yılına kadar yatırımcıların portföylerinde cazibesini koruyacağını belirtiyor.