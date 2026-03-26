Bir dönem Juventus formasıyla fırtınalar estiren ve piyasa değerini 110 milyon euro seviyelerine kadar taşıyarak kariyer zirvesini gören Paulo Dybala, şimdi sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın. Roma ile olan sözleşmesinin son aylarına giren ve haziran ayında boşa çıkacak olan Arjantinli yıldız için Fenerbahçe’nin çok ciddi bir teklif paketi hazırladığı konuşuluyor.

La Gazzetta dello Sport’un iddiasına göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Kanarya, 32 yaşındaki oyuncuya üç yıllık bir sözleşme sundu. Bu teklifin detaylarında ise yıllık 6 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performans odaklı bonusların yer aldığı belirtiliyor. Maddi şartların, Dybala’nın şu an Roma’da kazandığı rakamlara oldukça yakın olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

Her ne kadar Arjantin devi Boca Juniors da oyuncunun peşinde olsa da, Dybala’nın Avrupa’da kalma isteği Fenerbahçe’yi bir adım öne çıkarıyor. Geride bıraktığımız 2025/2026 sezonunda Roma formasıyla 22 resmi maça çıkan ve 3 gol, 4 asistlik bir katkı sağlayan tecrübeli hücumcunun, yeni bir macera için İstanbul seçeneğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bonservis ödemeden kadroya katılacak olan Dybala, sarı-lacivertli ekibin hücum hattındaki en yaratıcı parçalardan biri haline gelebilir.