Açıklamalar; nakit temettülerin yanı sıra taksitli ödemeler ve bazı şirketlerde bedelsiz pay dağıtımlarını da kapsadı.

Haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri, yüksek temettü tutarlarıyla öne çıkan şirketler oldu. Çelebi Hava Servisi hisse başına brüt 103 TL ile en yüksek temettü açıklayan şirket olurken, Nuh Çimento ve Tofaş da çift haneli güçlü dağıtımlarıyla öne çıktı.

Taksitli ve Alternatif Dağıtımlar Dikkat Çekti

Bazı şirketler temettü ödemelerini birden fazla taksite böldü. Lokman Hekim ve Graintürk Holding iki taksitli ödeme planı açıklarken, Desa Deri üç taksitli dağıtım kararı aldı.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafında ise Avrupakent GYO iki eşit taksit halinde temettü vereceğini duyurdu.

Öte yandan bazı şirketler nakit temettü yerine yatırımcısına farklı seçenekler sundu. YEO Teknoloji %58,76 oranında bedelsiz pay dağıtımı kararı alırken, Vakıf Finansal Kiralama %20 oranında bedelsiz pay vereceğini açıkladı.

Büyük Şirketlerden Güçlü Temettü

Piyasanın önde gelen şirketlerinden de dikkat çekici temettü kararları geldi. Turkcell hisse başına brüt 4 TL, Koç Holding ise 6,83 TL temettü dağıtacağını duyurdu.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren Migros da 4,55 TL brüt temettü açıklayarak yatırımcıların ilgisini çekti. Giyim sektöründen Mavi ise 1,67 TL brüt temettü ile listede yer aldı.

Temettü Takvimi Yayıldı

Açıklanan temettü ödemelerinin büyük bölümü mart ayından başlayarak yılın sonuna kadar farklı tarihlere yayıldı. En erken ödeme mart sonunda başlarken, bazı şirketlerde ödeme tarihleri aralık ayına kadar uzanıyor. Bu durum, yatırımcılar için yıl geneline yayılan bir nakit akışı anlamına geliyor.