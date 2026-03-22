Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal risk haritaları çalışmasında önemli bir aşama kaydedildi. Toplamda hazırlanması planlanan 35 haritadan 11’i tamamlandı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla yürütülen proje, toplumdaki sosyal riskleri önceden tespit etmeyi amaçlıyor. Çalışma kapsamında 648 farklı sosyal gösterge kullanılarak il, ilçe, mahalle hatta hane bazında analizler yapılıyor.

Elde edilen veriler sayesinde ekonomik zorluk yaşayan, çocukların risk altında olduğu ya da sosyal desteğe ihtiyaç duyan haneler erken aşamada belirlenebilecek. Böylece sorunlar büyümeden önce devletin ilgili kurumları devreye girerek destek sağlayacak.

Proje kapsamında geliştirilen “Aile Rehberi” ve “Çocuklar Güvende” adlı dijital sistemlerle riskli durumlar düzenli olarak takip edilecek. İlk uygulama Gaziantep, Manisa, Niğde, Van, Sinop, Edirne, Aksaray, Adana, İzmir, Afyonkarahisar ve Trabzon’da hayata geçirilecek.

Yetkililer, bu sistemin klasik “sorun olduktan sonra müdahale” anlayışından farklı olarak, riskleri önceden tespit eden bir erken uyarı modeli sunduğunu belirtiyor. Amaç, özellikle kırılgan gruplara daha hızlı ulaşmak, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak ve aileleri güçlendirmek.

Elde edilen sonuçların ardından uygulamanın kademeli olarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması planlanıyor.