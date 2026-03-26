Emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen G.C.G. ile birlikte toplam 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Facebook Veri Tabanına Sızmışlar

Yapılan incelemelerde, siber zorbaların akılalmaz faaliyetleri gün yüzüne çıkarıldı. Şebekenin gerçekleştirdiği dijital hırsızlıkların boyutları şu şekilde sıralandı:

Devasa Veri Hırsızlığı: Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri belirlendi.

Hesap Ele Geçirme: 10 binden fazla Instagram, Facebook ve e-posta hesabının kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi.

Sorgu Panelleri: Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek elde ettikleri bilgileri, "panel" adı verilen sistemler üzerinden ücret karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

"Uyuyan Hesapları" Boşaltmışlar

Örgütün sadece veri hırsızlığıyla yetinmediği, aynı zamanda finansal dolandırıcılık yaptığı da saptandı. Yurt dışındaki bankalarda bulunan ve "uyuyan hesap" olarak bilinen aktif olmayan hesaplardaki paraları kendi kontrollerindeki hesaplara aktardıkları, ayrıca kart kopyalama yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri öğrenildi.

Casus Yazılım ve "Eğitim" Videoları

Operasyonun detaylarında örgütün profesyonelliği dikkat çekti. Şüphelilerin;

Bir sigorta şirketinden 5 bin 500 kaza poliçesini çaldığı,

Yasa dışı yayın platformu kurmak için Zoom üzerinden toplantılar yaptığı,

Kimlikli selfie fotoğraflarını Telegram üzerinden pazarladığı anlaşıldı.

Ayrıca şebekenin, siber saldırı yöntemlerini öğretmek amacıyla uygulamalı eğitim videoları çektiği ve çok sayıda casus yazılım kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, olayla ilgili tahkikat derinleştirilerek devam ediyor.