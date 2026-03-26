Mercedes-Benz Actros 8x2 nakliye segmentindeki portföy güncellemelerinin yanı sıra yeni nesil güvenlik sistemleri, Mercedes-Benz eActros 600 ve diğer batarya elektrikli araç portföyüyle marka; performans, yakıt verimliliği, sürüş güvenliği ve sürdürülebilir taşımacılık alanlarında önemli bir dönüşüme imza attı.

Mercedes-Benz Türk, müşteri beklentileri, sahadan gelen geri bildirimler ve taşımacılık sektöründe hızla değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği 2026 yılı kamyon ürün portföyü yeniliklerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yapılan kapsamlı güncellemelerle birlikte ağır ticari araç segmentinde yalnızca ürün geliştirmeleri değil, aynı zamanda operasyonel verimlilik, sürüş güvenliği, sürücü konforu ve sürdürülebilirlik başlıklarını kapsayan bütüncül bir dönüşüm hayata geçirildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün ve Pazar Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “2026 model yılı kapsamında Mercedes-Benz kamyon ürün portföyümüzde hayata geçirdiğimiz kapsamlı yenilikleri yalnızca teknik geliştirmeler olarak değil, sahadan aldığımız geri bildirimler ve taşımacılık sektörünün değişen dinamikleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz bütüncül bir dönüşümün sonucu olarak değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ürün geliştirme süreçlerimizin merkezine alarak; daha yüksek performans, daha düşük yakıt tüketimi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve sürücü konforunu bir arada sunan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yeniliklere ek olarak, Mercedes-Benz eActros portföyümüzle elektrifikasyon alanında attığımız güçlü adımlarla emisyonsuz taşımacılığın dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, müşterilerimizin operasyonel verimliliğini artıran, toplam sahip olma maliyetini optimize eden ve geleceğin mobilite ihtiyaçlarına bugünden yanıt veren ürün ve hizmetler sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Mercedes-Benz Actros 8x2 Nakliye Segmentinde Güç, Verimlilik ve Konfor Bir Arada

Mercedes-Benz Türk, motor gücündeki artış, optimize edilen güç aktarma sistemleri ve seçili modellerde devreye alınan ProCab kabin tasarımıyla güncellediği Mercedes-Benz Actros 8x2 nakliye segmentiyle performans, yakıt verimliliği ve sürücü konforunu daha ileri seviyeye taşıyor.

2026 model yılı itibarıyla Mercedes-Benz Actros 3242 L ADR 8x2 modeli, motor ailesinde yapılan değişiklikle 320 beygirden 420 beygire yükseltilen motor gücü sayesinde daha yüksek taşıma performansı ve yakıt tasarrufu sunuyor. Özellikle ağır yük taşımacılığında daha dengeli ve güçlü bir sürüş karakteri sağlayan model, avantajlı konfigürasyonuyla maliyet-performans dengesi arayan şehirler arası ve bölgesel taşımacılık yapan filolar için verimlilik odaklı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Actros L 3248 ve 3251 Plus modelleri ise artan motor gücüyle performans ve verimlilikte yeni bir seviyeye ulaşıyor. Mercedes-Benz Actros L 3248 modelinde motor gücü 421 beygirden 476 beygire yükselirken, Mercedes-Benz Actros L 3251 Plus modelinde ise 421 beygir olan motor gücü 510 beygire çıkarılıyor. Artan motor gücü, özellikle uzun yol operasyonlarında daha yüksek verimlilik ve sürüş performansı sağlıyor.

Motor gücündeki artışa ek olarak, bu modellerde yeni ProCab kabin tasarımı da devreye alınıyor. Aerodinamik olarak geliştirilen ProCabin, hava direncini azaltarak yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlarken 2,5 metre genişliğindeki StreamSpace kabin yapısı iç mekanda daha ferah bir yaşam alanı sunarak uzun yol sürüşlerinde sürücü konforunu artırıyor.

Yeni kabin yapısı ile birlikte geliştirilen ses ve ısı yalıtımı, konforlu alt yatak için özel yatak şiltesi, geniş ve konforlu üst yatak ile entegre kontrol paneli, sürücü tarafı yan güneşlik ve kaz boynu LED okuma lambaları gibi detaylar, kabin içi yaşam konforunu destekliyor. Bu özellikler sayesinde Mercedes-Benz Actros L 3248 ve 3251 L DNA Plus modelleri, operasyonel verimlilik ile sürücü memnuniyetini aynı noktada buluşturuyor.

Portföyün en üst donanım seviyesini temsil eden Mercedes-Benz Actros L 3251 Plus, araca özgü premium donanımlarıyla da öne çıkıyor. Deri direksiyon, ısıtmalı ve süspansiyonlu konforlu muavin koltuğu, MirrorCam sistemi, elektrikli ve camlı ayarlanabilir sunroof, kabin üstü havalı korna ve buzdolabı gibi donanımlar, uzun yol taşımacılığında sürücülere üst segment bir konfor ve teknoloji deneyimi sunuyor.

Araçta ayrıca ekstra premium konforlu alt yatak, Multimedya Kokpit İnteraktif 2, konforlu havalı kabin süspansiyonu, elektrohidrolik kabin devirme mekanizması ile ışık ve yağmur sensörü gibi ileri seviye destek sistemleri yer alıyor. Kabin içindeki halı kaplama motor tüneli ve detaylı donanım çözümleri ise hem estetik hem de dayanıklılık açısından iç mekan kalitesini üst seviyeye taşıyor.

Mercedes-Benz eActros Portföyü ile Elektrifikasyonda Güçlü ve Esnek Çözümler

Mercedes-Benz Türk, elektrikli taşımacılık alanındaki dönüşümünü Mercedes-Benz eActros portföyüyle güçlendirmeye devam ediyor. Uzun yol taşımacılığı için “Şarjı Tam, Geleceğe Hazır” vizyonuyla geliştirilen Mercedes-Benz eActros 600, “doğuştan elektrikli” mimarisi, gücü doğrudan tekerleklere ileten elektrik motorlu aks (eAxle) teknolojisi, 600 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip uzun ömürlü LFP bataryaları, tam yüklü koşullarda 500 kilometreye varan* menzili ve yeni nesil teknolojileriyle öne çıkıyor. Bu yeni nesil teknolojileri sayesinde Mercedes-Benz eActros 600, uzun yol taşımacılığı ve emisyonsuz lojistik için yüksek verimlilik sunuyor.

Mercedes-Benz eActros 600 modeline ek olarak, farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan Mercedes-Benz eActros 400 modeli de portföyde yer alıyor. Farklı kabin ve konfigürasyon seçenekleriyle sunulan Mercedes-Benz eActros ailesi, müşterilere kullanım alanlarına göre esnek çözümler sağlıyor. Mercedes-Benz eActros 400, daha kısa menzil gerektiren ancak yüksek faydalı yük kapasitesi isteyen operasyonlar için verimli bir alternatif sunarken; Mercedes-Benz eActros 600 uzun yol taşımacılığında elektrikli dönüşümün güçlü temsilcilerinden biri olarak konumlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz eActros portföyüyle birlikte müşterilerine yalnızca yeni araçlar değil, aynı zamanda operasyon analizi, enerji altyapısı planlaması ve mobilite danışmanlığı gibi bütüncül çözümler sunarak müşterilerinin emisyonsuz taşımacılığa geçişini desteklemeyi hedefliyor.

Yeni Nesil Güvenlik Sistemleri: Daha Hassas ve Daha Akıllı Sürüş Destekleri

2026 model yılıyla birlikte araçlarda sunulan güvenlik sistemleri önemli ölçüde geliştirildi. Güncellenen Yorgunluk Algılama Asistanı 2, araca entegre edilen kızılötesi kamera sayesinde sürücünün yalnızca direksiyon hareketlerini değil; göz kapağı hareketleri, baş pozisyonu ve genel sürüş davranışlarını birlikte analiz ederek yorgunluk seviyesini çok daha hassas şekilde tespit edebiliyor.

Bununla birlikte Aktif Fren Asistanı (ABA 6 Plus) ve gelişmiş radar-kamera sistemleri; çoklu şeritlerde, yaya ve bisikletli algılamada daha yüksek hassasiyetle çalışarak aktif güvenliği daha da ileri seviyeye taşıyor. Bu sistemler, özellikle yoğun trafik ve uzun yol koşullarında sürücüye güçlü bir destek sunuyor.

2026 Model Yılıyla Taşımacılığın Geleceğine Yatırım

Mercedes-Benz Türk’ün 2026 model yılı kapsamında hayata geçirdiği bu yenilikler; ürün geliştirmelerinin ötesinde, taşımacılık sektörünün geleceğine yönelik stratejik bir dönüşümü temsil ediyor. Marka, geliştirdiği yeni nesil teknolojiler ve araçlarla müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha da güçlü, daha da verimli, daha da güvenli ve daha da sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor.