Hedefi sadece kulübü almak değil; Nijerya ve Türkiye arasında bir futbol köprüsü kurmak. Proje kapsamında, Nijerya’da genç yeteneklerin yetişeceği bir futbol akademisi oluşturulacak ve bu oyuncular İstanbulspor aracılığıyla Avrupa’ya transfer olabilecek.

Osimhen’in planı, genç futbolcuların hem keşfedilmesini hem de deneyim kazanmasını sağlayacak bir sistem yaratmak. Bu adım, Nijeryalı golcünün saha içindeki başarısının yanı sıra, futbol dünyasında yatırım ve altyapı geliştirme vizyonunu da ortaya koyuyor.