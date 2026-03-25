Taraftarların tek bir hedefi var: Mısırlı yıldızı Çubuklu formayla görmek.

Anfield’da Bir Devir Kapanıyor

Liverpool Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool kariyerine son verecek. Mirasını ve başarılarını onurlandıracağız" diyerek ayrılığı resmileştirdi. 33 yaşındaki yıldız ise duygusal bir veda videosu yayımlayarak, "Ayrılmak asla kolay değil, her zaman sizin bir parçanız olacağım" sözleriyle taraftarlarına seslendi.

Gözler Sadettin Saran’da: "Getir Onu Başkan!"

Bu gelişmenin hemen ardından Fenerbahçe taraftarı, ismi başkanlık adaylığı ve kulübe verdiği büyük desteklerle anılan Sadettin Saran’a çağrıda bulunmaya başladı. Sosyal medyada "SalahFener'e" etiketi kısa sürede dünya gündemine girerken, sarı-lacivertli futbolseverler Saran'ın vizyonu ve uluslararası bağlantılarıyla bu transferin "imkansız olmadığını" savunuyor.

Sadettin Saran Bu Talebe Ne Diyecek?

Camianın sevilen ismi Sadettin Saran’ın, taraftardan gelen bu yoğun baskıya nasıl bir yanıt vereceği ise büyük merak konusu. Kulislerde konuşulan iddialara göre;

Mali Güç: Saran'ın, kulübün marka değerini zirveye taşıyacak bir "çilek transferi" için sponsorluk ve finansal modeller üzerinde çalışabileceği konuşuluyor. Vizyon Hamlesi: Salah transferinin sadece bir saha içi hamlesi değil, Fenerbahçe'nin küresel vitrindeki yerini perçinleyecek bir hamle olması Saran’ın stratejisine oldukça uygun. Zamanlama: 2026 yazı için şimdiden nabız yoklanıp yoklanmayacağı, önümüzdeki günlerde Saran'ın yapacağı olası bir açıklamayla netleşecek.

Salah Türkiye’ye Gelir mi?

33 yaşında ve hala Avrupa'nın en üst seviyesinde olan Salah için Suudi Arabistan ve ABD (MLS) kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor. Ancak Fenerbahçe taraftarı, "Sadettin Saran yaparsa yapar" diyerek yönetimi ve camianın önde gelen isimlerini bu büyük operasyon için göreve çağırıyor.