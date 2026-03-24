Sarı-lacivertli kulübün bir süredir gündeminde olan sermaye artırımı hamlesi resmiyet kazandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan karara göre, kulübün mevcut mali sınırları genişletilerek operasyonel gücü artırıldı.

Süreç Nasıl İşledi?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun esas sözleşme tadili kapsamında aldığı karar, yasal mercilerden de onay aldı. İşte sürecin detayları:

Mevcut Durum: Kulübün halihazırdaki kayıtlı sermaye tavanı 6 milyar 250 milyon TL seviyesindeydi.

Yeni Limit: Onaylanan yeni tavan rakamı tam 31 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi.

Resmi Onaylar: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen başvuru süreçleri olumlu sonuçlanarak yürürlüğe girdi.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, şirketin (kulübün) ileride yapacağı bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları için önceden belirlenmiş bir "üst limit" oluşturur. Bu durum, Fenerbahçe’nin gelecekteki yatırım ve finansman ihtiyaçları için bürokratik süreçlere takılmadan daha esnek hareket etmesine olanak tanıyacak.