Bu kapsamda, Bozcaada Belediye Meclisi, adada kalıcı barınma imkânı sağlayan mobil yapıların tüm altyapı hizmetlerini durdurma kararı aldı ve bu tür yapılardan faydalananlar için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bozcaada'nın tamamı, doğal ve arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiş olduğundan, adaya yerleştirilen 'Tiny House'lar ve karavanlar gibi mobil yapıların Bozcaada dışına taşınması zorunlu hale getirildi. Belediye Meclisi, 'Tiny House' sahiplerine 1 Eylül 2025 tarihine kadar bu yapıları adadan çıkarma süresi tanıdı.

Bozcaada'nın tarihi dokusu, eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, temiz denizi ve tarihi kalesiyle pek çok turistin ilgisini çekerken, son yıllarda artan 'Tiny House' yerleşimi adada önemli bir tartışma konusu oldu. Belediye, 9 Nisan 2021'de almış olduğu kararla, 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evlerin adaya girişini yasaklamıştı. 2023'te de alınan bir dizi karar ile, bu yapılar için su ve elektrik hizmeti verilmemesi kararlaştırılmıştı.

Son olarak, Bozcaada Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısında, bu hareketli yapılarla ilgili yeni bir karar daha alarak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Çevre Kanunu'na dayanarak, adadaki doğal sit alanlarını koruma amacıyla bu yapıların dışarıya taşınmasını zorunlu kıldı. Yapılan açıklamalara göre, 'Tiny House'lar ve karavanlar için alınan kararlar şöyle sıralandı:

Su ve Elektrik Hizmetlerinin Durdurulması: Tiny houseların kalıcı barınma imkânı sağlayan tüm altyapı hizmetleri kesilecek. Bu hizmetlerden yararlananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bozcaada Dışına Taşınma Zorunluluğu: Tiny house sahiplerine, adayı terk etmeleri için son tarih 1 Eylül 2025 verildi. Bu tarihten sonra adada kalan yapılar için ceza uygulanacak. Mobil Evlerin Geçici Park Alanlarına Yerleştirilmesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan, motorlu taşıt tarafından çekilen mobil evler, sadece belediye tarafından belirlenen park alanlarına yerleştirilebilecek.

Yeni alınan kararlar, adanın ekolojik yapısını koruma ve kaçak yapılaşmanın önüne geçme amacını taşıyor. Belediye, 1 Eylül 2025'e kadar mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.