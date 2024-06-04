İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuzun kabinemizin birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza partimize güven duyduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez millete sandıkta hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizindi tamamında katıldığımız toplantılarda milletimize hesap verdik. Şunu tekrar ifade edim. 85 milyonun tamamını hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Gençlerin olduğu kadar kadınlarımızın yaşlılarımızın da hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananların da hükümetiyiz. Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Hükümetlerimizin ismini, milletimizin gönlü ile birlikte büyük bir başarı hikayesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız işte budur. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz.



"HAKİM VE SAVCI SAYISI 24 BİN 829'A ULAŞTI"



Hükümet olarak yegane referansımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Milletimiz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı çok net görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir. Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık.