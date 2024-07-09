Geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile birlikte tatil yapan Bezos, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan lüks bir restoranda yemek yedi.

Ünlü iş insanının yemeğe ödediği tutar dudakları uçuklattı. Bezos'un lüks restoranda arkadaşlarıyla birlikte yediği yemeğe tam 100 bin Euro (3,5 milyon TL) hesap ödediği öğrenildi. Lüks yatını Bodrum'a demirleyen Bezos, Muğla'nın ilçelerini arşınlıyor.

Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks diğer yatı "Flying Fox", Fethiye'ye şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan "Cayman Adaları" bayraklı "Flying Fox"un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.