Bununla birlikte üstün sürüş performansıyla JAECOO 7 PHEV, otomotiv arenasında, ragbi sporundaki "Halfback" pozisyonuna sahip. Dünyanın en iyi NEV (Yeni Enerjili Araç) çözümü olan Süper Hibrit Sistem (SHS) ile yollara çıkan JAECOO 7 PHEV, güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. JAECOO markası, ürün inovasyonunu sürdürmeye, teknolojik sınırları aşmaya ve NEV mobilitesinin gelişimi için daha fazla yenilikçi çözüm üretmeye devam edecek.

Çinli premium off-road SUV markası JAECOO, Avrupa Profesyonel Kulüp Ragbisi Ligi (EPCR) ile resmi olarak ortaklık yaptığını açıkladı. JAECOO'nun üstün sürüş performansına yönelik arayışı ile EPCR'nin güç ve hıza olan tutkusu örtüşüyor. Bu da iki markanın ruhu arasındaki uyumu gözler önüne seriyor. Böylece JAECOO 7 PHEV üstün gücüyle EPCR etkinliklerine yeni bir canlılık katıyor, sınırları aşmalarına ve sonsuz olasılıkları sergilemelerine destek oluyor.

Sürüşün sınırlarını aşan üstün güç

EPCR, sahalardaki üstün gücü, hızı ve tutku arayışını temsil ediyor. Bu sporda, sporcuların her atağı ve savunması insan gücünün sınırları için bir meydan okuma niteliği taşırken, rekabetçi cesaretin ve sürekli gelişimin mükemmel bir örneğini temsil ediyor. Bununla birlikte üstün sürüş performansıyla JAECOO 7 PHEV, otomotiv arenasında, ragbi sporundaki "Halfback" pozisyonuna sahip. Dünyanın en iyi NEV (Yeni Enerjili Araç) çözümü olan Süper Hibrit Sistem (SHS) ile yollara çıkan JAECOO 7 PHEV, güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Sistemin kalbini hibrite özel 1.5 TGDI turbo benzinli motor (DHE) oluştururken, bu motor yine hibrite özel DHT şanzıman ile birleştiriliyor. Motor, 255 kW güç ve 525 Nm tork üreterek son derece çarpıcı bir güç ve buna bağlı olarak oldukça iddialı bir performans sunuyor. Böylece JAECOO 7 PHEV, 0'dan 50 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşabiliyor. JAECOO 7 PHEV ile kullanıcılar şehir içi sürüş senaryolarında sık sık karşı karşıya kaldığı yoğun dur-kalk yaşanan sürüş ortamlarında istediği zaman canlı ve istekli bir kalkış yapabiliyor. Ayrıca 140 km/s gibi yüksek bir hıza ulaştığında bile tekrar hızlanarak kullanıcının otoyolda sollama veya yokuş tırmanma zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. Bu da kullanıcıların şehir ile doğa arasında zahmetsizce yol almalarını sağlıyor.

JAECOO 7 PHEV, spor tutkusunu ateşliyor

Tıpkı EPCR'nin en iyi sporcularının ragbi becerilerini esnek bir şekilde kullanıp sahada oyunun temposunu hassas bir şekilde kontrol etmesi gibi, JAECOO 7 PHEV de her hızlanma ve virajın pürüzsüz ve kontrollü olması için ileri sürüş teknolojileri kullanarak tüm sürüşleri bir keyfe dönüştürüyor. DHT ve yapay zekalı enerji akış yönetimi teknolojilerinden yararlanan JAECOO 7 PHEV, araç durumu, yol koşulları ve sürücü ihtiyaçlarına göre motor ve güç iletimi arasındaki koordinasyonu hassas bir şekilde yönetiyor. Model, 0-40 km/s hızlar arasında tamamen elektrikli bir sürüş sağlıyor ve böylece sessiz ve çevre dostu, tamamen elektrikli mobilite deneyimi sunuyor. Bununla birlikte hız 80 km/s’in üzerine çıktığında doğrudan motor tahriki devreye giriyor. Sistem, geleneksel PHEV modellerinde vites değişimlerinin neden olduğu sürüş rahatsızlığını tamamen ortadan kaldırarak güç ve pürüzsüz sürüş deneyiminin mükemmel bir harmanını oluşturuyor. İster şehir içi kısa mesafeli sürüşlerde, isterse de otoyolda sürekli hızlanma gerektiren yolculuklarda olsun, JAECOO 7 PHEV güç ve konforun bir arada arandığı sürüş beklentilerini karşılayarak, en üst düzey sürüş deneyimini ortaya koyuyor.

JAECOO markası, ürün inovasyonunu sürdürmeye, teknolojik sınırları aşmaya ve NEV mobilitesinin gelişimi için daha fazla yenilikçi çözüm üretmeye devam edecek.