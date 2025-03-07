Üç Üniversite, Bir Ustalık Belgesi

Meryem Garip, İzmir Ekonomi Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü ile başlayan eğitim yolculuğunu, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleriyle sürdürüyor. Ancak, okuldan sonra asıl ilgisini çeken tamirhanede çalışmaya karar veren Garip, babasının iş yerinde çıraklıktan ustalığa terfi etti. Bugün, dünyaca ünlü bir otomobil markasının yetkili servisinde tamir ustası olarak görev alıyor.

Babasının Yanında Gelişen Bir Tutku

Meryem Garip, mesleğe olan ilgisini, babasının tamirhanesinde çalışarak geliştirdiğini belirtiyor. “Bozulan arabaları tamir etmeyi çok severdim. Kaporta ve boya alanları hakkında merakım vardı ve otomobilin tüm parçalarını öğrenmeye çalışıyordum,” diyen Garip, üniversite öğrenimi sonrası babasının teşvikiyle sektöre adım attığını söylüyor. Şu an hem usta hem de eğitici usta olarak görev yaparak, mesleği öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor.

Kadınların Başarısını Artık Görüyorlar

Otomobil tamirciliği, genellikle erkeklerin yoğun olarak çalıştığı bir sektör olsa da, Meryem Garip’in meslek yaşamı, kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini gösteriyor. “Erkekler için de kadınlar için de aynı mesafede zor bir iş. Bir kadının avantajı ve dezavantajı olabilir, ancak bizim gibi kadınlar, işimizi daha titiz yapıyoruz ve bu durum müşterilerimizi memnun ediyor,” diyor Garip.

İş Yerinde Mükemmeliyet Arayışı

Garip’in çalıştığı oto servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu, Meryem’in işe başvurduğunda onun işini layığıyla yapacağından hiç şüphe etmediklerini belirtiyor. “Bir kadının daha titiz çalışacağına eminim, tek endişem çalışma ortamında erkeklerin daha çok bulunduğu bir yerde Meryem’in etkilenmesi olmuştu. Ama sağ olsun, tüm arkadaşlar kendilerini düzelttiler,” diyen Çilengiroğlu, Meryem Garip’in disiplinli çalışmasını övgüyle anlatıyor. “Bir tane daha Meryem olsa, hemen işe alırız. Kadın elinin değdiği iş, daha detaylı ve titiz olur,” şeklinde konuşuyor.

Mesleki Başarı ve Eğitimde Yüksek Hedefler

Meryem Garip, sadece ustalık belgesi almakla kalmayıp, aynı zamanda meslek liselerinden gelen stajyerlere eğitim vermeye de devam ediyor. Her geçen gün daha fazla kadının bu alanda yer almasını isteyen Garip, eğitimdeki başarıları ve iş hayatındaki disiplinli yaklaşımıyla çevresine ilham kaynağı oluyor.

Meryem Garip, başarılarıyla sadece kadınların değil, tüm sektördeki genç iş gücünün de örnek aldığı bir isim haline geldi.