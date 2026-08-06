Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından Fransa'nın ardından İspanya'da orman yangınlarında görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağının da görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yaptığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Ülkemiz, orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak, ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Yeşil vatan anlayışıyla doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkânlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakârlıkları için gönülden teşekkür ediyorum.'